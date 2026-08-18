National Sports Awards 2025: दिव्या देशमुख समेत 17 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन अवॉर्ड, खेल रत्न के लिए किसी का नाम नहीं

National Sports Awards: युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मंगलवार, 18 अगस्त को नेशनल खेल अवार्ड के लिए भेजे गए नामों का ऐलान किया. इस साल कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड दिए जाने के लिए भेजा गया है.

नई दिल्ली. साल 2025 में दिए जाने वाले नेशनल खेल अवार्ड के खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश खेल मंत्रालय की तरफ से की जा चुकी है. युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मंगलवार को इसका ऐलान किया. इस साल कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड दिए जाने के लिए भेजा गया है. इस बार खेल अवार्ड के लिए किए जाने वाले नामों की सिफारिश में सबसे चौंकाने वाली बात खेल रत्न के लिए कोई नाम ना होना है. प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड के लिए इस बार किसी भी खिलाड़ी का चयन नहीं किया गया.

किसी भी खेल में देश के लिए लगातार बेहतर करने वाले खिलाड़ियों को प्रदर्शन के आधार पर ही हर साल खेल अवार्ड दिए जाते हैं. अर्जुन अवॉर्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनका प्रदर्शन पिछले साल साल में लगातार अच्छा रहा हो. इस अवार्ड के लिए उन्हीं खिलाड़ियों को नाम को चुना जाता है, जिन्होंने घरेलू या इंटरनेशनल स्तर पर खेल में खास उपलब्धि हासिल की है. पिछले चार सालों में शानदार प्रदर्शन के साथ नेतृत्व क्षमता, खेल भावना और अनुशासन के लिए दिया जाता है.

दिव्या देशमुख समेत कई बड़े नाम शामिल

इस साल जिन खिलाड़ियो को अर्जुन अवॉर्ड दिए जाने वालों की लिस्ट में शामिल किया गया है उसमें विश्व कप विजेता शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख का नाम भी शामिल है. इसके अलावा एथलीट तेजस्विन शंकर, बैडमिंटन खिलाड़ी गायत्री गोपीचंद, ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती, बैडमिंटन खिलाड़ी ट्रीसा जॉली और बॉक्सर नरेंद्र जैसे नाम शामिल हैं. 19 साल की दिव्या देशमुख ने पिछले साल जॉर्जिया के बाटुमी में महिला विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था. वह महिला ग्रैंडमास्टर बनने वाली भारत की चौथी खिलाड़ी बनी थीं.तेजस्विन शंकर की बात करें तो उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया. ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में डेकाथलॉन में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता. इस इवेंट में भारत के लिए मेडल जीतने वाले पहले एथलीट बने।

अर्जुन अवार्ड की लिस्ट में शामिल खिलाड़ी

तेजस्विन शंकर – एथलेटिक्स

प्रियंका गोस्वामी – एथलेटिक्स

नरेंद्र – बॉक्सिंग

विदित गुजराती – शतरंज

दिव्या देशमुख – शतरंज

धनुष श्रीकांत – डेफ शूटिंग

राजकुमार पाल – हॉकी

सुरजीत – कबड्डी

रुद्रांश खंडेलवाल – पैरा शूटिंग

एकता भयान – पैरा एथलेटिक्स

अरविंद सिंह – रोइंग

अखिल श्योराण – शूटिंग

ट्रीसा जॉली – बैडमिंटन

गायत्री गोपीचंद – बैडमिंटन

लालरेमसियामी – हॉकी

मोहम्मद अजमल – एथलेटिक्स

पूजा – कबड्डी

फुटबॉल के दिग्गज को लाइफटाइम अर्जुन अवॉर्ड

1962 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य आई. अरुमैनायगम को अर्जुन अवॉर्ड (लाइफटाइम अचीवमेंट) के लिए चुना गया है.

तीन को द्रोणाचार्य अवॉर्ड

इस साल तीन कोचों को उनके खेल में दिए गए योगदान के लिए द्रोणाचार्य अवॉर्ड से सम्मानित किए जाने का फैसला लिया गया है. परवीर सिंह, छोटे लाल यादव और नेहा चव्हाण को इस खास सम्मान के लिए चुना गया है.