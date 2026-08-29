Railway News: रेवाड़ी-मदार के बीच 7 सितंबर तक दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन, यहां देखें पूरा रूट और टाइमिंग

Special Train From Rewari to Madar: त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रेवाड़ी-मदार जंक्शन के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। गाड़ी संख्या 09717 रेवाड़ी-मदार स्पेशल 29 से 31 अगस्त तक तीन ट्रिप और 4 से 7 सितंबर तक चार ट्रिप चलेगी।

Haryana-Rajasthan Rail News: त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने हरियाणा और राजस्थान के यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेवाड़ी-फुलेरा-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन का विस्तार अब मदार जंक्शन तक कर दिया गया है। इसके बाद यह ट्रेन रेवाड़ी-मदार जंक्शन-रेवाड़ी के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित होगी। इस सेवा से महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल, अटेली और आसपास के क्षेत्रों के अलावा राजस्थान के कई शहरों के यात्रियों को फायदा मिलेगा।

7 सितंबर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार गाड़ी संख्या 09717 रेवाड़ी-मदार जंक्शन अनारक्षित स्पेशल 29 से 31 अगस्त तक तीन ट्रिप और 4 से 7 सितंबर तक चार ट्रिप संचालित होगी। इस विशेष ट्रेन का संचालन सात दिनों तक किया जाएगा। त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह व्यवस्था की है।

सुबह 4:15 बजे रेवाड़ी से रवाना होगी

गाड़ी संख्या 09717 रेवाड़ी से सुबह 4:15 बजे रवाना होगी। निर्धारित समय के अनुसार ट्रेन फुलेरा सुबह 9:20 बजे, नरैना 9:39 बजे और किशनगढ़ 10:14 बजे पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन सुबह 11 बजे मदार जंक्शन पहुंचेगी। इससे सुबह के समय राजस्थान की ओर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी।

मदार जंक्शन से 11:50 बजे वापसी

वापसी में गाड़ी संख्या 09718 मदार जंक्शन-रेवाड़ी अनारक्षित स्पेशल मदार जंक्शन से सुबह 11:50 बजे रवाना होगी। ट्रेन किशनगढ़ दोपहर 12:05 बजे, नरैना 12:40 बजे और फुलेरा 12:55 बजे पहुंचेगी। इसके बाद यह ट्रेन शाम 5:30 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी। इससे राजस्थान से हरियाणा की ओर आने वाले यात्रियों को भी त्योहारों के दौरान अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

नारनौल समेत इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

रेलवे के अनुसार स्पेशल ट्रेन का ठहराव कुंड, अटेली, नारनौल, निजामपुर, डाबला, मांवड़ा, नीमकाथाना, कांवट, श्रीमाधोपुर, रींगस, रेनवाल, फुलेरा, नरैना और किशनगढ़ स्टेशनों पर रहेगा। खास तौर पर नारनौल और अटेली के यात्रियों के लिए यह ट्रेन हरियाणा से राजस्थान के बीच सफर को आसान बनाएगी। वहीं नीमकाथाना, रींगस, फुलेरा और किशनगढ़ सहित राजस्थान के अन्य स्टेशनों के यात्रियों को भी इस अतिरिक्त सेवा का लाभ मिलेगा।

ट्रेन में होंगे 13 साधारण श्रेणी के कोच

यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे ने इस स्पेशल ट्रेन में 13 साधारण श्रेणी के कोच लगाए हैं। इसके अलावा ट्रेन में दो गार्ड डिब्बे होंगे। इस तरह ट्रेन में कुल 15 कोच रहेंगे। अनारक्षित स्पेशल होने के कारण यात्रियों को सीट आरक्षित कराने की जरूरत नहीं होगी और वे सामान्य टिकट के साथ यात्रा कर सकेंगे।

त्योहारों की भीड़ में यात्रियों को मिलेगी राहत

रक्षाबंधन के बाद और त्योहारों के दौरान हरियाणा-राजस्थान के बीच यात्रियों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में नियमित ट्रेनों में भीड़ बढ़ने की संभावना रहती है। रेलवे द्वारा रेवाड़ी से मदार जंक्शन तक विशेष ट्रेन चलाए जाने से यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और नियमित ट्रेनों पर दबाव भी कम करने में मदद मिल सकती है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन के परिचालन दिवस, समय और ठहराव की ताजा जानकारी आधिकारिक रेलवे माध्यमों से जरूर जांच लें, क्योंकि विशेष ट्रेनों के समय में आवश्यकता के अनुसार बदलाव किया जा सकता है।