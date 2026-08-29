Rules changes from 1 September: 1 सितंबर से बदल रहे हैं कई नियम, ये 7 बदलाव आपके बजट पर डालेंगे सीधा असर

सितंबर का महीना शुरू होने वाला है। कई जरूरी नियमों में बदलाव हुए हैं जो आने वाले महीने में लागू होंगे, जिनका आपके मासिक बजट पर सीधा असर पड़ेगा। यहां 7 जरूरी अपडेट दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।

सितंबर का महीना शुरू होने वाला है। कई जरूरी नियमों में बदलाव हुए हैं जो आने वाले महीने में लागू होंगे, जिनका आपके मासिक बजट पर सीधा असर पड़ेगा। ये बदलाव यात्रा, इनकम टैक्स, LPG, फिक्स्ड डिपॉजिट और रोजमर्रा के दूसरे खर्चों से जुड़े हैं। इनमें से कुछ बदलावों से आपका समय बच सकता है, जबकि कुछ का असर आपके खर्च पर पड़ सकता है। यहां 7 जरूरी अपडेट दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।

आखिरी समय की परेशानियों से बचें

नया महीना पूरे भारत के लोगों के लिए कई जरूरी अपडेट लेकर आ रहा है। इनमें यात्रा के नियमों, ITR फाइलिंग, LPG e-KYC, फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरे चार्जेज में बदलाव शामिल हैं। इन बदलावों के बारे में जानकर आप आखिरी समय की परेशानियों और अतिरिक्त खर्चों से बच सकते हैं।

तेज होगी इमिग्रेश की प्रक्रिया

भारत से बाहर जाने वाले इंटरनेशनल यात्रियों को 1 सितंबर से इमिग्रेशन काउंटर पर अपने बोर्डिंग पास पर स्टैम्प लगवाने की जरूरत नहीं होगी। वे अपना बोर्डिंग पास फोन पर या प्रिंटेड कॉपी के तौर पर दिखा सकते हैं। इससे इमिग्रेशन की प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी।

31 अगस्त तक फाइल करें ITR

जिन लोगों के अकाउंट्स का ऑडिट जरूरी नहीं है, उन्हें असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपना ITR 31 अगस्त, 2026 तक फाइल करना होगा। ITR-4 उन पात्र लोगों के लिए है जो प्रिजम्पटिव टैक्स सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ITR-3 उन लोगों के लिए है जो ITR-4 के दायरे में नहीं आते, जिनमें ज्यादा बिजनेस इनकम वाले कुछ लोग और F&O ट्रेडर्स शामिल हैं।

लागू होगा FD का नया नियम

1 अक्टूबर 2026 से FD का एक नया नियम लागू होगा। ₹3 करोड़ या उससे ज्यादा की जमा राशि के लिए, बैंकों को वर्किंग डेज में सुबह 10:10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर ब्याज दरें दिखानी होंगी। एक ही बैंक की अलग-अलग शाखाओं को एक ही दिन की गई एक ही जमा राशि के लिए अलग-अलग दरें देने की इजाजत नहीं होगी।

LPG e-KYC पूरा कर लें

अगर आपने अभी तक अपना LPG e-KYC पूरा नहीं किया है, तो 31 अगस्त तक इसे पूरा कर लें। जिन लोगों ने इसे पहले पूरा नहीं किया था, उनके लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। घरेलू LPG को लागू घरेलू दर पर लेते रहने के लिए पात्र ग्राहकों को आधार-आधारित वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है।

ये जरूरी बदलाव भी होंगे

सितंबर में दूसरी कीमतें और चार्ज भी बदल सकते हैं। ATF की कीमतों में बदलाव हो सकता है, जिससे हवाई यात्रा का खर्च प्रभावित हो सकता है। बैंक FD पर मिलने वाले ब्याज की दरों में भी बदलाव कर सकते हैं और ATM चार्ज भी अपडेट हो सकते हैं। पेमेंट करने या कोई फाइनेंशियल प्लान बनाने से पहले लेटेस्ट रेट्स चेक कर लेना अच्छा रहेगा।