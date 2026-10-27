Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में सोने की कीमतों में उछाल, चांदी भी चमकी, जानिए क्या है आज का भाव

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में मंगलवार को सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना ₹540 बढ़कर ₹1,43,290 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹1,31,350 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत अलग-अलग शहरों में ₹220 से ₹240 प्रति ग्राम के बीच दर्ज की गई है।

Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में मंगलवार को सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सभी प्रमुख शुद्धता वाले सोने के भाव में पिछले दिन के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। वहीं, चांदी की कीमत भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए आज के ताजा भाव जानना जरूरी है। हरियाणा के प्रमुख शहरों में आज 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर ₹1,43,290 प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,31,350 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है।

हरियाणा में आज सोने का भाव

हरियाणा में 27 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,43,290 प्रति 10 ग्राम है। सोमवार को इसका भाव ₹1,42,750 था। इस तरह एक दिन में 24 कैरेट सोना ₹540 प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। आभूषण खरीदने वालों के लिए 22 कैरेट सोने का भाव महत्वपूर्ण है। मंगलवार को हरियाणा में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,31,350 प्रति 10 ग्राम पहुंच गई, जबकि एक दिन पहले यह ₹1,30,850 थी। 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। हरियाणा में 18 कैरेट सोने की कीमत मंगलवार को ₹1,07,470 प्रति 10 ग्राम रही। वहीं, 14 कैरेट सोने का भाव बढ़कर ₹83,590 प्रति 10 ग्राम हो गया है।

हरियाणा में आज चांदी का भाव

सोने के साथ चांदी की कीमत भी चर्चा में है। मंगलवार को हरियाणा में चांदी का भाव ₹220 से ₹240 प्रति ग्राम के बीच है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत ₹2,200 से ₹2,400 और 100 ग्राम चांदी की कीमत ₹22,000 से ₹24,000 के बीच बैठती है। वहीं, एक किलोग्राम चांदी का अनुमानित भाव ₹2.20 लाख से ₹2.40 लाख तक हो सकता है। हालांकि चांदी की वास्तविक कीमत उसकी शुद्धता, स्थानीय सर्राफा बाजार और विक्रेता के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव कंफर्म करना बेहतर रहेगा।

सोना खरीदते वक्त ये बातें रखें ध्यान

सोने के आभूषण खरीदते समय केवल प्रति 10 ग्राम का भाव देखना पर्याप्त नहीं है। अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज, लागू GST और अन्य शुल्क भी शामिल हो सकते हैं। ग्राहकों को सोने की शुद्धता, BIS हॉलमार्क और HUID की जांच करनी चाहिए तथा खरीदारी के बाद पक्का बिल लेना चाहिए। चांदी के आभूषणों और अन्य उत्पादों के मामले में भी शुद्धता और निर्माण लागत के आधार पर कीमत में अंतर हो सकता है।