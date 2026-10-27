Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल में सोने-चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव, चेक करें आज के रेट

Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,38,440 प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का रेट ₹1,31,850 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। पिछले दिन के मुकाबले सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। चांदी के भाव अलग-अलग शहरों में अलग हैं।

Himachal Gold Silver Price Today, 27 October 2026: हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। राज्य में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,43,290 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,31,350 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। पिछले दिन के मुकाबले सोने की सभी प्रमुख श्रेणियों में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर चांदी की कीमतों में अलग-अलग ऑनलाइन स्रोतों के बीच अंतर देखने को मिल रहा है। राज्य में चांदी की कीमत 230 रुपये प्रति ग्राम से 240 रुपये प्रति ग्राम के बीच है। सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को स्थानीय सर्राफा बाजार से रेट कंफर्म कर लेने चाहिए।

हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव

हिमाचल प्रदेश में आज सोने की कीमतों में पिछले दिन के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,42,750 से बढ़कर ₹1,43,290 प्रति 10 ग्राम हो गया, यानी इसमें ₹540 की तेजी आई। इसी तरह 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,30,850 से बढ़कर ₹1,31,350 हो गई, जिससे भाव में ₹500 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत ₹1,07,060 से बढ़कर ₹1,07,470 प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। 14 कैरेट सोने का भाव भी ₹83,270 से बढ़कर ₹83,590 प्रति 10 ग्राम हो गया। अलग-अलग शहरों और विक्रेताओं के यहां वास्तविक दरों में अंतर हो सकता है।

हिमाचल प्रदेश में आज चांदी का भाव

हिमाचल प्रदेश में चांदी की कीमतों को लेकर अलग-अलग ऑनलाइन स्रोतों पर अलग-अलग आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। 27 अक्टूबर को शिमला में चांदी का भाव ₹220 प्रति ग्राम यानी ₹2,20,000 प्रति किलोग्राम दर्ज किया था। चांदी की वास्तविक कीमत उसकी शुद्धता, स्थानीय बाजार की मांग और आपूर्ति तथा विक्रेता की दरों के अनुसार अलग हो सकती है। शिमला, धर्मशाला, मंडी, सोलन और हिमाचल प्रदेश के अन्य शहरों में चांदी के भाव में अंतर संभव है। इसलिए चांदी के सिक्के, बर्तन, पायल या अन्य आभूषण खरीदने से पहले स्थानीय सर्राफा बाजार से उसी दिन की कीमत की पुष्टि करना जरूरी है।