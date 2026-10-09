Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में सोने की कीमतों में उछाल, चांदी भी चमकी, जानिए आज का भाव

Haryana Gold Silver Prices Today: हरियाणा में शुक्रवार को सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 1150 रुपये बढ़कर 1,50,710 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,050 रुपये बढ़कर 1,38,150 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमत करीब 245 रुपये प्रति ग्राम है।

Haryana Gold Silver Price Update: कई दिनों बाद एक बार फिर शुक्रवार को सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। चांदी की चमक भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। त्योहारी सीजन आने से पहले दोनों कीमती धातुओं की डिमांड भी बढ़ने लगी है। अगर आप हरियाणा में रहते हैं और सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको इसके लेटेस्ट रेट जान लेने चाहिए। 9 अक्टूबर को सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,150 रुपये बढ़कर 1,50,710 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। चांदी की कीमत भी करीब 245 रुपये प्रति ग्राम के आसपास पहुंच गई है।

हरियाणा में आज सोने का भाव

हरियाणा के गुरुग्राम में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,50,710 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि पिछले दिन इसका भाव 1,49,560 रुपये था। इस तरह एक दिन में 1,150 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, 22 कैरेट सोना 1,37,100 रुपये से बढ़कर 1,38,150 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। 18 कैरेट सोने का भाव 1,12,170 रुपये से बढ़कर 1,13,030 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। 14 कैरेट सोने की कीमत 87,240 रुपये से बढ़कर 87,910 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। हरियाणा के अन्य शहरों में भी सोने की कीमतें इसी के आसपास हैं। हर शहर के अनुसार सोने की कीमतें थोड़ा बहुत बदल सकती हैं।

हरियाणा में चांदी का आज का भाव

हरियाणा में 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 2,51,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। इस हिसाब से देखें, तो चांदी की कीमत 25,190 रुपये प्रति 100 ग्राम और 2,519 रुपये प्रति 10 ग्राम है। कई शहरों में चांदी की कीमत 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। इन आंकड़ों में अंतर से स्पष्ट है कि चांदी की कीमत स्रोत, बाजार और मूल्य अपडेट के समय के अनुसार अलग हो सकती है। चांदी के भाव पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, औद्योगिक मांग और घरेलू खरीदारी का असर पड़ता है। हरियाणा के हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद जैसे शहरों में स्थानीय सराफा कारोबारियों के भाव भी अलग हो सकते हैं।

सोना खरीदते समय ये बातें रखें ध्यान

सोना खरीदते समय केवल प्रति 10 ग्राम का भाव देखना पर्याप्त नहीं है। ग्राहकों को आभूषण की शुद्धता, हॉलमार्क, मेकिंग चार्ज और लागू जीएसटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। अलग-अलग ज्वेलर्स के भाव और शुल्क की तुलना करने से खरीदारी की कुल लागत समझने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही भुगतान करने से पहले बिल में सोने का वजन, कैरेट और अन्य शुल्क सही तरीके से दर्ज होने की पुष्टि जरूर करें।