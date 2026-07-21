Gurugram Viral Video: सोसाइटी में बास्केटबॉल खेल रहे थे लड़के, अचानक हुआ कुछ ऐसा, मच गई चीख-पुकार, वीडियो वायरल

Basketball Pole Falls in Gurugram Society: गुरुग्राम की अंतरिक्ष हाइट्स सोसाइटी में बास्केटबॉल खेलते समय एक बड़ा हादसा हो गया। खेल के दौरान अचानक बास्केटबॉल पोल गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Gurugram Basketball Pole Falls Video: गुरुग्राम को देश का सबसे हाईटेक शहर माना जाता है और यहां एक फ्लैट की कीमत करोड़ों रुपये है। यहां की सोसाइटी में फ्लैट लेने के बाद लोगों को अच्छी-खासी रकम मेंटेनेंस के लिए भी हर महीने देनी पड़ती है। करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद गुरुग्राम की सोसाइटी से अक्सर खौफनाक वीडियो सामने आते रहते हैं। गुरुग्राम की एक हाईराइज सोसाइटी में बास्केटबॉल खेल रहे लड़कों के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसने वहां मौजूद लोगों को डरा दिया। खेल के दौरान अचानक बास्केटबॉल का भारी पोल एक युवक के ऊपर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हादसे का खौफनाक पल कैद है। यह घटना एक बार फिर सोसाइटी और खेल सुविधाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। इससे पहले भी बास्केटबॉल पोल गिरने से हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अंतरिक्ष हाइट्स सोसाइटी में हुआ हादसा

यह घटना गुरुग्राम के सेक्टर-84 स्थित अंतरिक्ष हाइट्स सोसाइटी की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सोसाइटी के बास्केटबॉल कोर्ट में कुछ लड़के खेल रहे थे। इसी दौरान अचानक बास्केटबॉल पोल नीचे गिर गया। हादसा अचानक हुआ और वहां मौजूद खिलाड़ियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पोल के नीचे खड़े एक लड़के पर इसका सीधा असर पड़ा और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लड़के बास्केटबॉल खेल रहे हैं। कोर्ट में करीब 9-10 लड़के मौजूद थे और सभी खेल में व्यस्त थे। इसी दौरान एक खिलाड़ी बास्केटबॉल पोल के पास पहुंचता है। जैसे ही पोल पर दबाव पड़ता है, वह अचानक असंतुलित होकर गिरने लगता है। वहां मौजूद कुछ लड़के तुरंत पीछे हट जाते हैं, लेकिन एक युवक खुद को बचा नहीं पाता और चपेट में आ जाता है।

मेंटेनेंस व्यवस्था पर उठे सवाल

गुरुग्राम की कई सोसाइटियों में रहने वाले लोग हर महीने मेंटेनेंस शुल्क जमा करते हैं। इसके बावजूद कई बार खेल उपकरणों, लिफ्ट, पार्क और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की नियमित जांच नहीं होने की शिकायत सामने आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बास्केटबॉल पोल की समय-समय पर जांच और मरम्मत की जाती, तो इस तरह के हादसे से बचा जा सकता था। विशेषज्ञों के अनुसार बास्केटबॉल पोल जैसे भारी उपकरणों की समय-समय पर फिटनेस जांच जरूरी होती है। इसके अलावा सोसाइटी प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों और युवाओं के खेलने वाले स्थान पूरी तरह सुरक्षित हों।

पहले भी हो चुके हैं पोल गिरने के हादसे

हरियाणा में बास्केटबॉल पोल गिरने की यह पहली घटना नहीं है। नवंबर 2025 में भी ऐसी दो घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत हो गई थी। पहली घटना रोहतक में हुई थी, जहां प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी घटना झज्जर में हुई थी, जहां अमन नाम के खिलाड़ी की जान चली गई थी। इन घटनाओं के बाद भी खेल उपकरणों की सुरक्षा और नियमित जांच को लेकर गंभीर सवाल बने हुए हैं। गुरुग्राम की इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सोसाइटियों में लगे खेल उपकरणों की सुरक्षा जांच नियमित रूप से की जाती है या नहीं।