पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन सारे धुरंधर की वापसी, बांग्लादेश को टेस्ट में रौंदने वाली टीम का ऐलान

By
Viplove Kumar
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आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई भी रहमी नहीं दिखाने वाली. दो मैचों की सीरीज के लिए पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन जैसे धुरंधरों से सजी दमदार टीम का ऐलान किया गया है.
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बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम का ऐलान

नई दिल्ली. आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हारने वाली ऑस्ट्रेलिया इस बार किसी तरह की कोई गलती नहीं करने वाली है. ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी सबसे दमदार टीम का ऐलान किया है. मंगलवार को 13 सदस्यीय टीम की घोषणा हुई जिसमें नियमित कप्तान पैट कमिंस की वापसी हुई. तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन की भी लंबे समय बाद टेस्ट खेलते नजर आएंगे. दोनों मुकाबले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 सर्किल का हिस्सा होंगे. सीरीज का पहला टेस्ट 13 से 17 अगस्त तक डार्विन में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 22 से 26 अगस्त तक मैके (Mackay) में आयोजित होगा.

पैट कमिंस की वापसी से मजबूत होगी ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस पीठ की चोट के कारण लंबे समय से टीम से बाहर थे. उन्होंने पिछली बार एशेज सीरीज के दौरान एडिलेड टेस्ट में खेला था. पिछले एक साल में वह सभी फॉर्मेट को मिलाकर सिर्फ एक ही अंतरराष्ट्रीय मैच खेल पाए हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए उनकी वापसी बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि टीम के सामने अगले 12 महीनों में व्यस्त टेस्ट कार्यक्रम है. यदि ऑस्ट्रेलिया लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचता है, तो उसे अगले एक साल में 21 टेस्ट मैच तक खेलने पड़ सकते हैं.

हेजलवुड और लियोन भी लौटे

तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड भी हैमस्ट्रिंग और अकिलिस (Achilles) की चोटों से उबरकर टीम में लौटे हैं. अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन भी पिछले सीजन का बड़ा हिस्सा मिस करने के बाद वापसी कर रहे हैं. हेजलवुड इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी खेलते नजर आए थे, जिससे उनकी फिटनेस पर भरोसा बढ़ा है. ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं ने इस बार युवा खिलाड़ियों के बजाय अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है. माइकल नेसर को अंतिम 13 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली. इसके अलावा टॉड मर्फी और ब्रेंडन डॉगेट भी टीम से बाहर हैं. यह सीरीज अनुभवी सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के संन्यास के बाद ऑस्ट्रेलिया की पहली टेस्ट सीरीज भी होगी.

ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम

पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर