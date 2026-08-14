राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हरियाणा की एक फैक्ट्री में मेनहोल की सफाई के दौरान जहरीली गैस से एक व्यक्ति की मौत की खबर का स्वत: संज्ञान लिया है।

Haryana News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हरियाणा की एक फैक्ट्री में मेनहोल की सफाई के दौरान जहरीली गैस से एक व्यक्ति की मौत की खबर का स्वत: संज्ञान लिया है। फरीदाबाद के सेक्टर-25 में 3 दिन पहले एक फैक्ट्री के मैनहोल की सफाई करने उतरे एक सफाईकर्मी की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस खबर के मीडिया में आने के बाद आयोग का यह कदम सामने आया है।

एक की मौत दूसरा घायल

आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा, ”उस मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि 11 अगस्त, 2026 को हरियाणा में फरीदाबाद जिले के सेक्टर-25 स्थित एक कारखाने में मैनहोल की सफाई करते समय जहरीली गैसों के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरा घायल हो गया। बताया जाता है कि वे बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मैनहोल में उतरे थे।”

मुख्य सचिव को नोटिस

विज्ञप्ति मे कहा गया है कि आयोग ने पाया है कि समाचार रिपोर्ट में बताए गए तथ्य अगर सही हैं, तो ये मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मामले उठाते हैं। इसलिए, आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और फरीदाबाद पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने रिपोर्ट में जांच की स्थिति, घायल व्यक्ति का स्वास्थ्य और मृतक के परिजनों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण भी शामिल करने को कहा है। 11 अगस्त 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कारखाने के मालिक ने श्रमिकों को मैनहोल की सफाई के लिए बुलाया था।