Shehbaz Sharif: पाक पीएम की भारत को धमकी, कहा- एक बूंद पानी रोका तो हमला कर देंगे

यह बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान खुद आतंकवाद, बलूचिस्तान में असंतोष, PoJK में विरोध, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप जैसी गंभीर चुनौतियों से घिरा है।

कहा- कश्मीर पर रुख कभी नहीं बदलेंगे

Shehbaz Sharif, (आज समाज), इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को पानी के मुद्दे पर कड़ी चेतावनी दी है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित एक कार्यक्रम में शरीफ ने सिंधु जल संधि को पाकिस्तान के लिए रेड लाइन बताते हुए कहा कि भारत को अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर इसे रोकने या कम करने की कोशिश हुई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

भारत शांति का दुश्मन

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, शरीफ ने कहा कि भारत ने संधि को एकतरफा और गैरकानूनी तरीके से रोककर खुद को शांति का दुश्मन साबित किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पानी की हर बूंद उसकी रेड लाइन है और इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान ने भारत को हराया

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाक पीएम ने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान का रुख कभी नहीं बदलेगा। अपने भाषण में शहबाज ने एक बार फिर सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए दावा किया कि उनके नेतृत्व में पाकिस्तान ने भारत को हराया।

क्या है सिंधु जल समझौता समझौता?

सिंधु जल समझौता समझौता भारत-पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का बंटवारा करता है। 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर दस्तखत किए थे।

इसके जरिए सिंधु जल प्रणाली में पूरब की 3 नदियों का पानी भारत को और पश्चिम की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को देना तय हुआ था। भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के पानी के उपयोग का अधिकार मिला। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी दिया गया।

भारत ने 65 साल बाद जल संधि को निलंबित किया

65 साल तक ये संधि चलती रही, लेकिन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक के बाद सिंधु जल संधि को रोकने का फैसला किया था।

भारत का कहना है कि जिन परिस्थितियों में यह समझौता हुआ था, वे अब पूरी तरह बदल चुकी हैं। नई दिल्ली ने साफ किया है कि सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से विश्वसनीय और ठोस कार्रवाई होने तक संधि अपने मौजूदा स्वरूप में आगे नहीं बढ़ सकती।