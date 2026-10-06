Haryana News: करनाल को मिली बड़ी खुशखबरी, दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत कॉरिडोर TOD में शामिल

हरियाणा में परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए प्रदेश की सरकार ने दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति के दायरे में शामिल कर लिया है।

Haryana News: हरियाणा में परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए प्रदेश की सरकार ने दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति के दायरे में शामिल कर लिया है। 22 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के बाद करनाल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को दिल्ली से तेज कनेक्टिविटी की प्रस्तावित परियोजना में आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है।

क्या है TOD?

TOD यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का उद्देश्य बड़े सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क और उसके स्टेशनों के आसपास योजनाबद्ध शहरी विकास करना है। इसके तहत परिवहन सुविधा के आसपास आवासीय, व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों को बेहतर तरीके से विकसित करने की योजना बनाई जाती है। हालांकि, TOD नीति में शामिल किए जाने का मतलब परियोजना का निर्माण शुरू होना नहीं है। यह प्रस्तावित कॉरिडोर के आसपास योजनाबद्ध विकास के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने की दिशा में कदम है।

2016 में जारी हुई अधिसूचना

हरियाणा सरकार ने 2016 में TOD नीति अधिसूचित की थी। अब नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने इसमें दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत RRTS कॉरिडोर को मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (MRTS) कॉरिडोर की सूची में शामिल किया है। इससे प्रस्तावित रैपिड रेल लाइन और उसके स्टेशनों के आसपास भविष्य के विकास की योजना परिवहन नेटवर्क को ध्यान में रखकर बनाई जा सकेगी।

130 किमी लंबी होगी परियोजना

दिल्ली पानीपत RRTS कॉरिडोर की शुरुआती योजना करीब 103 किमी लंबी थी। इसमें दिल्ली के सराय काले खां से पानीपत तक कनेक्टिविटी प्रस्तावित थी। जनवरी 2020 में तत्कालीन हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे करनाल तक बढ़ाने की घोषणा की थी। करनाल तक विस्तार के बाद प्रस्तावित कॉरिडोर की लंबाई करीब 130 किमी होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य दिल्ली और NCR के प्रमुख शहरों के बीच तेज क्षेत्रीय रेल संपर्क उपलब्ध कराना है। करनाल को 9 जून 2015 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल किया गया था। इसके बाद से दिल्ली और दूसरे NCR शहरों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी की मांग लगातार रही है।

किन शहरों और इलाकों से गुजरेगा कॉरिडोर?

यह कॉरिडोर दिल्ली के नरेला से शुरू होकर कुंडली, सोनीपत, मुरथल, गन्नौर, समालखा, पानीपत, घरौंडा होते हुए करनाल तक पहुंचने का प्रस्ताव है।

करनाल क्षेत्र में प्रस्तावित स्टेशन