Skoda Slavia facelift launch: स्कोडा स्लाविया का फेसलिफ्ट वर्शन लॉन्च, जानें जबरदस्त फीचर वाली इस कार में नया क्या

स्कोडा ने इस साल की शुरुआत में फेसलिफ्टेड स्लाविया को पेश किया था, लेकिन अब जाकर यह सेडान आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध हुई है और इसकी कीमतें भी घोषित कर दी गई हैं।

Skoda Slavia facelift launch: स्कोडा स्लाविया अपने सेगमेंट में हमेशा से ड्राइवर-फोकस्ड सेडान में से एक रही है, जिसमें दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन और स्पोर्टी स्टाइलिंग का मेल है। स्कोडा ने इस साल की शुरुआत में फेसलिफ्टेड स्लाविया को पेश किया था, लेकिन अब जाकर यह सेडान आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध हुई है और इसकी कीमतें भी घोषित कर दी गई हैं।

इसमें बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन इसमें नए लुक के अलावा और भी बहुत कुछ है। स्लाविया में अपडेटेड स्टाइलिंग, ज्यादा फीचर्स वाला केबिन और नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि इसका मुख्य पैकेज वही है जिसने इसे कार प्रेमियों के बीच लोकप्रिय बनाया है। असल में क्या बदला है और क्या फेसलिफ्ट के बाद स्लाविया एक बेहतर खरीद बन गई है? आइए, इसे विस्तार से जानते हैं।

कीमत और वेरियंट

फेसलिफ्टेड स्लाविया को छह वैरिएंट्स में पेश किया जा रहा है। इनमें क्लासिक, क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो शामिल हैं।

वेरियंट 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल एमटी एटी डीसीटी क्लासिक 9.99 लाख रुपये – क्लासिक प्लस 10.99 लाख रुपये 12.49 लाख रुपये – सिग्नेचर 13.94 लाख रुपये 14.94 लाख रुपये – स्पोर्टलाइन 14.34 लाख रुपये 15.34 लाख रुपये – प्रेस्टिज 15.89 लाख रुपये 16.89 लाख रुपये 18.59 लाख रुपये मोंटे कार्लो – 17.29 लाख रुपये 18.84 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं।

स्लाविया फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत ₹9.99 लाख ही रखी गई है और यह ₹18.84 लाख तक जाती है।

क्लासिक वैरिएंट में अब ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है, जो पहले उपलब्ध नहीं था।

नई स्लाविया की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है।

डिजाइन

स्कोडा ने फेसलिफ्ट के साथ स्लाविया के साफ-सुथरे और सिंपल डिजाइन को बरकरार रखा है, लेकिन इसे नया लुक देने के लिए कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए हैं।

स्लाविया में नए L-शेप के LED DRLs, नए डिजाइन वाला बंपर, कॉर्नरिंग फंक्शन वाले LED फ्रंट फॉग लैंप और ग्रिल के निचले हिस्से में फॉक्स कार्बन-फाइबर इंसर्ट दिए गए हैं।

साइड प्रोफाइल पुराने वर्शन की तुलना में लगभग वैसी ही है। हालांकि, बड़े 1.5-लीटर इंजन वाले वैरिएंट में अब रियर डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इसमें नए डिजाइन वाले 16-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील भी दिए गए हैं।

पीछे का हिस्सा भी जाना-पहचाना लगता है, हालांकि कुछ ध्यान देने लायक बदलाव किए गए हैं। LED टेल लाइट में अब अपडेटेड इंटरनल लाइटिंग एलिमेंट्स और डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। स्लाविया के टेलगेट पर फॉक्स कार्बन-फाइबर ट्रिम भी है जो दोनों टेल लाइट यूनिट्स को जोड़ता है, जबकि नए डिजाइन वाले बंपर पर चौड़ाई में एक क्रोम स्ट्रिप दी गई है।

जो खरीदार स्पोर्टी लुक चाहते हैं, उनके लिए स्कोडा स्लाविया का मोंटे कार्लो एडिशन भी पेश कर रही है। इसमें ब्लैक-आउट एक्सटीरियर एलिमेंट्स, रेड कॉन्ट्रास्टिंग एक्सेंट्स और पूरी तरह से ब्लैक इंटीरियर दिया गया है।

कलर ऑप्शन

स्कोडा स्लाविया को 10 एक्सटीरियर पेंट शेड्स में पेश करती है, जबकि मोंटे कार्लो एडिशन में छह कलर ऑप्शन के साथ डुअल-टोन ब्लैक रूफ मिलती है। यहां सभी उपलब्ध शेड्स की जानकारी दी गई है:

आर्कटिक सिल्वर

कैपुचीनो बेज

शिमला ग्रीन

स्टील ग्रे

ब्रिलिएंट सिल्वर

कैंडी व्हाइट

कार्बन स्टील

चेरी रेड

डीप ब्लैक

लावा ब्लू

ध्यान दें कि कैपुचीनो बेज शेड की डिलीवरी दिसंबर 2026 से शुरू होगी।

इंटीरियर

फेसलिफ्टेड स्लाविया में पुराने मॉडल वाली डुअल-टोन ब्लैक और बेज केबिन थीम को ही आगे बढ़ाया गया है। डैशबोर्ड का लेआउट भी काफी हद तक वैसा ही है, जिसमें वही टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और पियानो-ब्लैक इंसर्ट्स दिए गए हैं।

केबिन की अन्य खूबियों में डुअल डिजिटल डिस्प्ले, टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल और सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट शामिल हैं।

हालांकि, स्कोडा ने केबिन को पूरी तरह से रीडिजाइन नहीं किया है, लेकिन इसमें जोड़े गए नए फीचर्स इसे और भी मॉडर्न फील देते हैं।

नया अपडेट

नया 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

अपडेटेड 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay

इंटीग्रेटेड Google Assistant

डुअल-टोन ब्लैक और बेज इंटीरियर

टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील

पियानो-ब्लैक डैशबोर्ड इंसर्ट्स

2026 स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट

टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल

सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

फीचर्स

फेसलिफ्ट के साथ स्लाविया के इक्विपमेंट लिस्ट में कई काम के फीचर्स जोड़े गए हैं, जिनमें बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हैं।

फीचर्स ज्यादा जानकारी 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्लाविया के केबिन को ज्यादा मॉडर्न अनुभव देता है। 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ इंटीग्रेटेड Google Assistant भी मिलता है। पिछली सीट पर मसाज फंक्शन यह अपने सेगमेंट का पहला फीचर है जो पिछली सीट पर बैठे यात्रियों को ज्यादा आराम देता है। 360-डिग्री कैमरा तंग जगहों पर पार्किंग को आसान बनाता है। सिंगल-पेन सनरूफ केबिन में हवादार और खुला-खुला एहसास देता है। वायरलेस फोन चार्जर बिना केबल के कम्पैटिबल स्मार्टफोन को चार्ज करने की सुविधा देता है। क्रूज कंट्रोल हाईवे पर एक जैसी रफ्तार बनाए रखने में मदद करता है।

सेफ्टी

स्लाविया फेसलिफ्ट के सेफ्टी फीचर्स में छह एयरबैग, EBD के साथ ABS, ESC, हिल-होल्ड कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं।

इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है, जबकि 1.5-लीटर इंजन वाले वैरिएंट्स में रियर डिस्क ब्रेक्स भी दिए गए हैं।

हालांकि, इसमें ADAS नहीं है, जो इसके कुछ नए कॉम्पिटिटर्स में मिलता है।

पावरट्रेन ऑप्शंस

स्लाविया में पहले की तरह ही दो टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलते हैं, इसलिए इंजन लाइनअप में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के मामले में एक जरूरी अपडेट है। नई स्लाविया के साथ मिलने वाले इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस की जानकारी नीचे दी गई है:

स्पेसिफिकेशन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी, 8-स्पीड एटी (नया) 7-स्पीड डीसीटी

AT – टॉर्क कन्वर्टर (ऑटोमैटिक), DCT – डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)