हरियाणा के सिरसा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जमाल गांव में मंगलवार दोपहर 45 वर्षीय ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठेकेदार सुभाष चंद्र सोलर प्लांट में काम कर रहा था, इसी दौरान दो-तीन युवक वहां पहुंचे और उसकी पीठ में गोली मारकर फरार हो गए।

Haryana News: हरियाणा के सिरसा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जमाल गांव में मंगलवार दोपहर 45 वर्षीय ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठेकेदार सुभाष चंद्र सोलर प्लांट में काम कर रहा था, इसी दौरान दो-तीन युवक वहां पहुंचे और उसकी पीठ में गोली मारकर फरार हो गए। इसके बाद, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है।

सोलर प्लांट में था ठेकेदार

सुभाष चंद्र जमाल गांव का ही निवासी था। उसके पिता का नाम बहादुर सिंह है। वह अविवाहित था और चार बहनों का इकलौता भाई था। जानकारी के अनुसार गांव जमाल में राजस्थान सीमा के पास हैक्सा सन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। सुभाष चंद्र प्लांट में ठेकेदार के तौर पर काम कर रहा था।

वारदात के बाद फरार हुए हमलावर

जानकारी के मुताबिक, सुभाष प्लांट में बैठा था। इसी दौरान दो-तीन युवक वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि युवकों ने सुभाष को गोली मार दी। गोली उसकी पीठ में लगी। गोली लगने के बाद सुभाष गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से भाग गए। प्लांट में मौजूद लोगों ने गंभीर हालत में सुभाष को उपचार के लिए सिरसा के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस कर रही पड़ताल

थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे घटना की सूचना मिलते ही नाथूसरी चौपटा थाना प्रभारी प्रमोद कुमार और जमाल चौकी प्रभारी रामकुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। पुलिस आरोपियों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है।