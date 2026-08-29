Charkhi Dadri News: AAP नेता की कार से 60 हजार रुपये चोरी, जांच करने पहुंची पुलिस टीम से मारपीट

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Amit Upadhyay
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Haryana Crime News: चरखी दादरी के बाढड़ा क्षेत्र में AAP नेता राकेश चांदवास की कार से 60 हजार रुपये चोरी होने का मामला सामने आया है। जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर हमले का भी आरोप है। पुलिस ने इस मामले में चांदवास गांव निवासी दिनेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
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चरखी दादरी में आप नेता की कार से 60 हजार रुपये चोरी हो गए। पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची, तो पुलिस के साथ मारपीट कई गई।

Charkhi Dadri Crime News: हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बाढड़ा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के नेता राकेश चांदवास की कार से 60 हजार रुपये चोरी होने के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। चोरी की शिकायत की जांच के लिए आरोपी के घर पहुंची पुलिस टीम के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने चोरी के मामले में केस दर्ज करने के साथ ही जांच टीम के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट की घटना को भी जांच के दायरे में लिया है।

कार के डैशबोर्ड में रखे थे 60 हजार रुपये

यह मामला 26 अगस्त का है। राकेश चांदवास ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह दादरी कोर्ट से वापस लौट रहे थे। इस दौरान उनकी कार के डैशबोर्ड में करीब 60 हजार रुपये रखे हुए थे। आरोप है कि इसी दौरान किसी ने कार से रकम चोरी कर ली। रुपये गायब होने का पता चलने के बाद राकेश चांदवास ने बाढड़ा थाना पुलिस में शिकायत दी और रकम बरामद करने के साथ आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर गांव चांदवास निवासी दिनेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया।

आरोपी के घर पहुंची पुलिस पर हमला

शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच के लिए PCR-7 की पुलिस टीम आरोपी के घर पहुंची। शिकायत और एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पुलिस टीम के वहां पहुंचने के बाद आरोपी पक्ष के लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। पुलिस के सरकारी वाहन को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस टीम के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो को भी जांच का हिस्सा बनाया है।

सरकारी वाहन को पहुंचाया गया नुकसान

शुरुआत में यह मामला कार के डैशबोर्ड से नकदी चोरी होने तक सीमित था, लेकिन जांच टीम के साथ मारपीट के आरोप के बाद मामला गंभीर हो गया है। अब पुलिस को एक तरफ चोरी की घटना की जांच करनी है, वहीं दूसरी तरफ जांच के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ हुई मारपीट और सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की भी पड़ताल करनी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कार से रुपये कब और किस परिस्थिति में गायब हुए और इस वारदात में कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं।