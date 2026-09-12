Haryana-Himachal Gold-Silver Rates Today: हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में आज क्या है सोने-चांदी का भाव? चेक करें रेट

Haryana-Himachal Gold Silver Prices Today: 12 सितंबर 2026 को सोने-चांदी की कीमतों में बदलाव हुआ है। हरियाणा के गुरुग्राम में 24 कैरेट सोने की कीमत 15442 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 245 रुपये प्रति ग्राम है। हिमाचल की बात करें, तो 24 कैरेट गोल्ड का रेट 15442 रुपये प्रति ग्राम है।

Gold-Silver Rates Today in Haryana-Himachal: सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में बढ़े हुए तनाव का असर सोने-चांदी की कीमतों पर भी साफ नजर आ रहा है। जब हालात खराब होते हैं, तो इनकी कीमतों में गिरावट आती है। हालात सुधरने पर सोने और चांदी की चमक बढ़ जाती है। 12 सितंबर 2026 को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहरों में भी सोने-चांदी की कीमतों में बदलाव हुआ है। हरियाणा और हिमाचल में 24 कैरेट सोना करीब ₹1.54 लाख प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब ₹1.41 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है। चांदी की कीमत करीब 245 रुपये प्रति ग्राम है। हालांकि स्थानीय सर्राफा बाजार, ज्वेलर, टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण खरीदते वक्त कीमतें बढ़ सकती हैं।

हरियाणा में आज सोने-चांदी का भाव | Haryana Gold-Silver Rate Today

12 सितंबर के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा के कई प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोना 1,54,420 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोना 1,41,550 रुपये प्रति 10 ग्राम है। हरियाणा के गुरुग्राम, अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम और हिसार जैसे शहरों में सोने की कीमतों में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। चांदी की बात करें, तो हरियाणा के प्रमुख शहरों में चांदी का भाव करीब 245 रुपये प्रति ग्राम और 2.45 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है। स्थानीय बाजार के रेट में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है।

हिमाचल प्रदेश में आज सोने-चांदी का भाव | Himachal Gold-Silver Rate Today

हिमाचल प्रदेश के प्रमुख बाजारों में सोने की कीमतें राष्ट्रीय बाजार के आसपास हैं। 12 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के लिए 24 कैरेट सोना ₹1,54,420 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट ₹1,41,550 प्रति 10 ग्राम है। अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतों में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। चांदी की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहरों में चांदी का भाव करीब 245 रुपये प्रति ग्राम और 2.45 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है। स्थानीय बाजार के रेट में थोड़ा बदलाव हो सकता है।

अलग-अलग शहरों में क्यों बदल जाता है सोने-चांदी का रेट?

सोने और चांदी की बेस कीमत देशभर में लगभग समान रहती है, लेकिन अलग-अलग शहरों में स्थानीय मांग-सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स लागत, सर्राफा बाजार का प्रीमियम, ज्वेलर का मार्जिन और रेट अपडेट करने के समय में अंतर के कारण कीमतों में मामूली फर्क आ सकता है। इसके अलावा ज्वेलरी खरीदते समय GST और मेकिंग चार्ज जुड़ने से अंतिम भुगतान की रकम भी अलग हो जाती है। यही वजह है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, शिमला या धर्मशाला जैसे शहरों में एक ही दिन सोने-चांदी के रेट में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है।