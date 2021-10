LPG Latest Price Now LPG cylinder will be available for just Rs 634, know how

कैसे कम कीमत पर मिलेगा गैस सिलेंडर

घरेलू एलपीजी सिलेंडर त्योहारी सीजन में आपके घर केवल 633.50 रुपये में डिलीवरी होगा। अभी यह ‘ऑफर’ दिल्ली, बनारस, प्रयागराज, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जयपुर, हैदराबाद, जालंधर, जमशेदपुर, पटना, मैसूर, लुधियाना, रायपुर, रांची, अहमदाबाद समेत 28 शहरों में उपलब्ध है। बता दें घरेलू गैस सिलेंडर के रेट में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, 4 अक्टूबर के बाद न तो एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है और न ही महंगा हुआ, फिर भी आपको 633.50 रुपये का जो सिलेंडर मिलेगा, उसमें केवल 10 किलो ही गैस रहेगी।

दरअसल हम बात कर रहे हैं उस सिलेंडर की, जिसमें गैस दिखती भी है और 14.2 किलो गैस वाले भारी भरकम सिलेंडर से हल्का भी है। लेकिन कंपोजिट सिलेंडर मात्र 633.50 रुपये में भरवा सकते हैं। वहीं 5 किलो गैस वाला एलपीजी कंपोजिट सिलेंडर केवल 502 रुपये में रिफिल होगा। अब 10 किलो के कंपोजिट सिलेंडर में 10 किलो ही गैस होगी।

