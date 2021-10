Aadhaar Card Change of name, address in Aadhar card is very easy, know the complete process

मौजूदा समय में आधार कार्ड एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया है। चाहे कोई सरकारी काम हो या प्राइवेट काम, हर जगह पहचान और अड्रेस के लिए आधार कार्ड दिखाना जैसे जरूरी हो गया है। । आधार कार्ड न होने से कई तरह की दिक्‍कतें खड़ी हो जाती हैं। इसके आलावा परेशानी तब भी होती है, जब उस पर आपके नाम में गलती हो गई हो। महिलाओं को शादी के बाद अपना सरनेम बदलने में भी आधार अपडेट कराना पड़ता है। इसी तरह कुछ लोग पढ़ाई और नौकरी के लिए किसी दूसरे राज्य चले जाते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें नए जगह का पता अपडेट कराना होता है। इसकी जरूरतों को देखते हुए यह जान लेना जरुरी है कि इसे अपडेट कैसे करें।

कुछ समय पहले तक आधार से जुड़े हर काम के लिए हमें साइबर कैफे या फिर अपने शहर के आधार सेंटर में जाना पड़ता था, लेकिन अब हम घर बैठे ही अपने आधार को अपडेट कर सकते हैं,

घर बैठे आधार कार्ड में ऑनलाइन ऐसे करे बदलाव

सबसे पहले Aadhaar Card की ऑफिशल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर आपको सबसे पहले MY Aadhaar ऑप्शन दिखेगा। इसपर क्लिक करें।

अब आपको Update Your Aadhaar सेक्शन में जाना होगा, जहां आपको एक कॉलम दिखेगा Update your Demographics Data Online का। इसे क्लिक करें।

इसपर क्लिक करते ही आप UIDAI की सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल की ऑफिशल वेबसाइट ssup.uidai.gov.in पर पहुंच जाएंगे।

यहां आपको अपने 12 डिजिट आधार नंबर से लॉग-इन करना होगा।

इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए कैप्चे को फिल करें और Send OTP पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी पहुंच जाएगा।

OTP डालने के बाद अगले स्टेप्स में आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डीटेल्स, जैसे अपना अड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नाम और जेंडर समेत दूसरी कई और जानकारी डालनी होगी।

अब आपको उस सेक्शन को चुनना होगा, जिसमें आप बदलाव करना चाहते हैं। मतलब कि अब आपके सामने नाम, डेट ऑफ बर्थ, अड्रेस चेंज करने के ऑप्शन होंगे। आपको अगर नाम बदलना है तो आप अपडेट नेम पर क्लिक करें।

यहां यह ध्यान रखना होगा कि नाम को अपडेट करने के लिए आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ के तौर पर आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं।

सभी डीटेल देने के बाद आपके नंबर पर एक वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा और उसे आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद सेव चेंज कर दीजिए।

