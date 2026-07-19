Delhi Property Prices: दिल्ली में घर खरीदना दुनिया में सबसे सस्ता! रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, लेकिन Salary का आंकड़ा उड़ा देगा होश

Delhi Property Prices: ड्यूश बैंक की 'मैपिंग द वर्ल्ड्स प्राइसेज़ 2026' रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दुनिया के सबसे सस्ते बड़े शहरों में से एक बनकर उभरी है।

ड्यूश बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, प्रॉपर्टी खरीदने और रोज़मर्रा के खर्चों को संभालने के मामले में दिल्ली दुनिया के सस्ते बड़े शहरों में से एक बनकर उभरी है। हालाँकि, इस सस्तेपन के साथ एक बड़ा अंतर भी है भारतीय राजधानी में औसत सैलरी कई अन्य वैश्विक शहरों की तुलना में काफी कम है।

‘मैपिंग द वर्ल्ड्स प्राइसेस 2026’ (Mapping the World’s Prices 2026) नाम की यह रिपोर्ट दुनिया भर के 69 शहरों की तुलना कई पैमानों पर करती है, जिनमें प्रॉपर्टी की कीमतें, सैलरी, रहने का खर्च और जीवन की गुणवत्ता शामिल हैं। रिपोर्ट के नतीजे दिल्ली की अपेक्षाकृत सस्ती जीवनशैली को उजागर करते हैं साथ ही आय और जीवन स्तर से जुड़ी चुनौतियों की ओर भी इशारा करते हैं।

प्रॉपर्टी के लिए सस्ते शहरों में दिल्ली की रैंकिंग

कई बड़े अंतरराष्ट्रीय शहरों की तुलना में दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के सिटी सेंटर में प्रॉपर्टी की औसत कीमत लगभग 2.37 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इस वजह से सिटी-सेंटर प्रॉपर्टी की कीमतों की वैश्विक रैंकिंग में राष्ट्रीय राजधानी 69 शहरों में 65वें स्थान पर है।

रिपोर्ट एक दिलचस्प लंबे समय के ट्रेंड को भी उजागर करती है। अमेरिकी डॉलर के हिसाब से देखें तो पिछले दशक में दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमतों में 9.8 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालाँकि, बाजार में सुधार के संकेत दिखे हैं और 2019 के बाद से कीमतों में लगभग 15.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रॉपर्टी सस्ती, लेकिन सैलरी कम

हालाँकि दिल्ली किफायती होने के मामले में अच्छा प्रदर्शन करती है लेकिन इसकी सैलरी के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। औसत मासिक नेट सैलरी के मामले में यह शहर 69 शहरों में 66वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में एक औसत कर्मचारी टैक्स के बाद हर महीने लगभग 538 अमेरिकी डॉलर या लगभग 51,800 रुपये कमाता है।

बताया जाता है कि यह न्यूयॉर्क में मिलने वाली औसत सैलरी का केवल दसवां हिस्सा है, जो दिल्ली और दुनिया के कुछ प्रमुख वित्तीय केंद्रों के बीच आय के बड़े अंतर को उजागर करता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दिल्ली की औसत मासिक सैलरी 2012 में USD 633 से घटकर 2026 में USD 538 हो गई है।

डॉलर के हिसाब से देखें तो पिछले दशक में सैलरी में लगभग 17.7 प्रतिशत और 2019 के बाद से लगभग 3.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसकी तुलना में ज़्यूरिख़ सैलरी रैंकिंग में सबसे ऊपर है, जहाँ औसत मासिक नेट इनकम लगभग USD 8,363 या लगभग 8.05 लाख रुपये है।

रोमांटिक डेट के लिए दिल्ली सबसे सस्ते शहरों में से एक

दिल्ली अपने सस्ते सोशल और मनोरंजन खर्चों के लिए भी जानी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की राजधानी रोमांटिक डेट के लिए दुनिया के सबसे सस्ते बड़े शहरों में से एक है। दिल्ली में एक औसत “सस्ती डेट” का खर्च लगभग USD 103 या लगभग 9,920 रुपये होने का अनुमान है।

इसकी तुलना में, लिस्ट के सबसे महंगे शहरों में से एक जिनेवा में एक औसत डेट का खर्च लगभग USD 475 या लगभग 45,750 रुपये है। यह बड़ा अंतर दिखाता है कि दिल्ली में रोज़मर्रा के मनोरंजन और खाने-पीने का खर्च दुनिया के कई बड़े शहरों की तुलना में काफी कम है।

दिल्ली में कॉफ़ी और किराया भी काफी सस्ता

दिल्ली में रोज़मर्रा के कई खर्च दुनिया भर में सबसे सस्ते खर्चों में से एक हैं। रिपोर्ट के अनुसार, एक रेगुलर कैपुचीनो की कीमत लगभग 231 रुपये है जिससे दिल्ली कॉफ़ी के मामले में दुनिया के 10 सस्ते शहरों में शामिल हो जाती है। दुनिया भर के स्तर पर रहने की जगह का खर्च भी काफी ठीक-ठाक है।

दिल्ली के शहर के बीच में तीन बेडरूम वाले अपार्टमेंट का औसत मासिक किराया लगभग 65,970 रुपये होने का अनुमान है। ये कम खर्च दिल्ली को कई बड़े अंतरराष्ट्रीय महानगरों की तुलना में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए सस्ता बनाते हैं, हालाँकि सस्तेपन को स्थानीय इनकम के स्तर के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए।

दिल्ली ‘क्वालिटी-ऑफ़-लाइफ़’ रैंकिंग में टॉप 50 में जगह नहीं बना पाई

प्रॉपर्टी और रोज़मर्रा के खर्च सस्ते होने के बावजूद, दिल्ली इस रिपोर्ट में ‘क्वालिटी-ऑफ़-लाइफ़’ (जीवन की गुणवत्ता) के मामले में टॉप 50 शहरों में जगह नहीं बना पाई। ‘क्वालिटी-ऑफ़-लाइफ़’ के आकलन में कई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि खरीदने की क्षमता (परचेज़िंग पावर), सुरक्षा, हेल्थकेयर, रहने का खर्च, घर का किराया/कीमत, आने-जाने में लगने वाला समय, प्रदूषण और मौसम।

ये नतीजे देश की राजधानी के लिए एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाते हैं। जहाँ दिल्ली में घर, खाना, कॉफ़ी और जीवनशैली का खर्च तुलनात्मक रूप से कम है, वहीं कम औसत वेतन और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी व्यापक चुनौतियाँ इसकी कुल वैश्विक रैंकिंग पर असर डालती रहती हैं।