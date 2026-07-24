Delhi Metro Station Closed Today: दिल्ली के ये 17 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद, घर से निकलने से पहले जरूर चेक करें लिस्ट

Delhi Metro Station Closed Today: दिल्ली में सुरक्षा कारणों से DMRC ने 17 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद कर दिए हैं. जंतर-मंतर पर NEET-UG 2026 पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के चलते ये फैसला लिया गया है.

Delhi Metro Station Closed Today | Delhi Metro Station Closed Today 24 July 2026: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने शुक्रवार से 17 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है. अधिकारियों के अनुसार, ये कदम सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर उठाया गया है ताकि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कथित NEET-UG 2026 पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. इसी प्रदर्शन के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. बढ़ी हुई सुरक्षा के चलते कई मेन मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई है.

लगातार तीसरे दिन मेट्रो सेवाओं पर असर

ये पहली बार नहीं है जब प्रदर्शन के कारण मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुई हैं. पिछले दो दिनों से भी DMRC समय-समय पर एडवाइजरी जारी कर विभिन्न स्टेशनों और एग्जिट गेट्स को अस्थायी रूप से बंद करने की जानकारी देता रहा है. सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों के अनुसार स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है.

अगले आदेश तक बंद रहेंगे ये 17 मेट्रो स्टेशन

लोक कल्याण मार्ग राजीव चौक पटेल चौक रामकृष्ण आश्रम मार्ग बाराखंबा रोड सुप्रीम कोर्ट सेवा तीर्थ जनपथ मंडी हाउस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आईटीओ दिल्ली गेट इंद्रप्रस्थ खान मार्केट जोर बाग शिवाजी स्टेडियम झंडेवालान

यात्रियों के लिए सलाह

यदि आप शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले DMRC की नवीनतम एडवाइजरी जरूर जांच लें. बंद स्टेशनों के कारण अपने मार्ग में बदलाव करें और वैकल्पिक परिवहन का उपयोग करें ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके.