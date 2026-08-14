Delhi Bomb Threat: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले दिल्ली में हड़कंप, हाई कोर्ट, लाल किला,समेत कई जगहों पर बम की धमकी

Delhi Bomb Threat: कल पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और आज दिल्ली के कई इलाकों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें की लाल किला और दिल्ली हाई कोर्ट शामिल है.

Delhi Bomb Threat: स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई. शुक्रवार को दिल्ली और आसपास के NCR इलाकों में कई मेन स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई. धमकी की जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गए और एहतियात के तौर पर कई जगहों पर जांच शुरू की गई.

Red Fort से IGI Airport तक मिली धमकी

रिपोर्ट के मुताबिक, Red Fort और Indira Gandhi International Airport (IGI) के Terminal 3 समेत दिल्ली के कई संवेदनशील और मेन स्थानों को धमकी दी गई. इसके अलावा Jam Nagar House, Jhandewalan Building, Delhi High Court, MB Saket Office/DM Office और Delhi Cantonment के SDM Office को भी धमकी मिलने की जानकारी सामने आई है.