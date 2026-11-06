दरभंगा में पुलिस ASI को अपराधियों ने मारी गोली, गश्ती के दौरान बगीचे से हुई फायरिंग, DMCH में इलाज जारी

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Viplove Kumar
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बिहार के दरभंगा जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां गश्ती के दौरान अपराधियों ने पुलिस के एक ASI को गोली मार दी. घायल ASI की पहचान रणधीर कुमार के रूप में हुई है, जो सकतपुर थाना में तैनात हैं.
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दरभंगा. बिहार में अपराधियों की एक घटना ने त्योहारों के मौसम में खौफ का माहौल पैदा कर दिया. दरभंगा जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां गश्ती के दौरान अपराधियों ने पुलिस के एक ASI को गोली मार दी. घायल ASI की पहचान रणधीर कुमार के रूप में हुई है, जो सकतपुर थाना में तैनात हैं.

बिहार के दरभंगा से जो घटना सामने आई है उसमें एक पुलिस ASI को अपराधियों ने मारी गोली. जानकारी के मुताबिक गोली उनके बाएं पैर में घुटने के नीचे लगी और आर-पार हो गई. घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (DMCH) में भर्ती कराया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, ASI रणधीर कुमार पुलिस टीम के साथ गश्ती पर उजान गांव की ओर निकले थे. इसी दौरान गांव के पास एक बगीचे के नजदीक अचानक गोली चल गई. गोली लगने से ASI घायल होकर गिर पड़े. घटना के बाद पुलिस टीम ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर कर दिया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज जारी है.

मौके पर पहुंचे SSP, जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही SSP जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी सहित पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. SSP ने बताया कि गश्ती के दौरान बगीचे की तरफ से किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली चलाई है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली किसने और किस वजह से चलाई. घटनास्थल पर FSL की टीम ने पहुंचकर जरूरी सबूत जुटाए हैं. पुलिस की टेक्निकल सेल भी मामले की जांच कर रही है.

हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. हमलावर कौन थे और उन्होंने ASI को निशाना क्यों बनाया, इसका पता लगाया जा रहा है. पुलिस आसपास के इलाकों में भी जानकारी जुटा रही है. घटना के बाद इलाके में पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।