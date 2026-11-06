Stock Market Update: शेयर बाजार में जोरदार रिकवरी, सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा उछला, निफ्टी 24,650 के पार, IT और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी

घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार, 6 नवंबर को लगातार छठे दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा. सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा उछल गया, जबकि निफ्टी एक बार फिर 24,650 के स्तर को पार कर गया.

नई दिल्ली. शेयर बाजार ने शुक्रवार, 6 नवंबर को अच्छी खबर दी. घरेलू बाजार में लगातार छठे दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा. सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा उछल गया, जबकि निफ्टी एक बार फिर 24,650 के स्तर को पार कर गया. IT, ऑटोमोबाइल और बैंकिंग सेक्टर के बड़े शेयरों में खरीदारी से बाजार को मजबूती मिली.

मार्केट में लगातार छठे दिन उछाल देखने को मिला है लेकिन तेजी सभी शेयरों में नजर नहीं आई. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में लगातार बिकवाली जारी रही. इससे संकेत मिलता है कि पिछले छह कारोबारी सत्रों की तेजी के बाद भी निवेशक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं. घरेलू शेयर बाजार ने शुरुआती गिरावट से शानदार वापसी की. अमेरिकी शेयर बाजार में रातभर हुई भारी बिकवाली और एशियाई बाजारों में कमजोरी के बावजूद बड़े शेयरों में खरीदारी ने सेंसेक्स और निफ्टी को बढ़त दिलाई.

सुबह 9:56 बजे BSE सेंसेक्स 543.12 अंक यानी 0.68 प्रतिशत की बढ़त के साथ 79,853.13 पर कारोबार कर रहा था. सेंसेक्स 79,413.66 पर खुला था. कारोबार के शुरुआती दौर में यह गिरकर 79,016.05 तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में तेजी दिखाते हुए 79,959.48 के ऊपरी स्तर तक पहुंच गया. NSE निफ्टी 50 पिछले बंद स्तर 24,536.60 के मुकाबले 125.30 अंक यानी 0.51 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,661.90 पर कारोबार कर रहा था. कारोबार के दौरान निफ्टी 24,673.55 के ऊपरी स्तर तक पहुंचा.

IT शेयरों ने बाजार को दी मजबूती

शुक्रवार को बाजार की रिकवरी में IT सेक्टर के शेयरों की सबसे अहम भूमिका रही. निफ्टी IT इंडेक्स में 1.56 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. सेंसेक्स के शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे बड़ा गेनर रहा. इसके शेयर में 5.27 प्रतिशत की उछाल आई. इसके अलावा टाइटन में 2.86 प्रतिशत, TCS में 1.92 प्रतिशत, इंफोसिस में 1.82 प्रतिशत और HCL टेक्नोलॉजीज में 1.63 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. अन्य बढ़त वाले शेयरों में ICICI बैंक 1.38 प्रतिशत, भारती एयरटेल 1.28 प्रतिशत, सन फार्मा 1.18 प्रतिशत, ITC 1.08 प्रतिशत और टेक महिंद्रा 1.02 प्रतिशत ऊपर कारोबार कर रहे थे.

सेक्टर के लिहाज से निफ्टी ऑटो में 0.61 प्रतिशत और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.75 प्रतिशत की बढ़त रही. निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थकेयर भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. कुछ बड़े शेयरों में गिरावट देखने को मिली. पावर ग्रिड के शेयर 2.24 प्रतिशत टूटे. एशियन पेंट्स में 1.28 प्रतिशत, BEL में 1.15 प्रतिशत और टाटा स्टील में 0.96 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में बिकवाली जारी

भले ही सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन व्यापक बाजार में कमजोरी बनी रही. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में बिकवाली के कारण इन इंडेक्स का प्रदर्शन कमजोर रहा. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.76 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 1.38 प्रतिशत की गिरावट आई. इसके अलावा निफ्टी मिडकैप 50 में 0.60 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 50 में 1.30 प्रतिशत की कमजोरी रही. निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.84 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी 500 0.11 प्रतिशत नीचे रहा. बाजार के इस रुख से पता चलता है कि निवेशक बड़े शेयरों में चुनिंदा खरीदारी कर रहे हैं, जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में मुनाफावसूली जारी है.