Punjab Paper Leak Row: फार्मासिस्ट पेपर लीक को लेकर चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Punjab Youth Congress Protest: कथित फार्मासिस्ट पेपर लीक को लेकर पंजाब यूथ कांग्रेस ने चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बाद में लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया।

Youth Congress Protest in Chandigarh: पंजाब में कथित फार्मासिस्ट पेपर लीक को लेकर यूथ कांग्रेस ने बुधवार को चंडीगढ़ में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब यूथ कांग्रेस ने निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया और पेपर लीक के खिलाफ हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जवाबदेही की मांग की। प्रदर्शनकारी विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले बैरिकेडिंग की, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी डटे रहे और आखिर में पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। विपक्ष ने इस कार्रवाई को युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश बताया।

उदय भानु चिब ने सरकार पर साधा निशाना

यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर बल प्रयोग कराया। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं का भविष्य पेपर लीक से प्रभावित हुआ है, वे न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने वालों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उदय भानु चिब ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर से जोड़ते हुए कहा कि कुछ दिन पहले जंतर-मंतर पर भी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं की मांगों को सुनने के बजाय लगातार बल प्रयोग किया जा रहा है।

पेपर लीक पर बढ़ रहा राजनीतिक दबाव

पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष लगातार पंजाब सरकार को घेर रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लग सके। वहीं, पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है और कार्रवाई उसी के तहत की गई।

दिल्ली में बीजेपी ने भी किया था प्रदर्शन

पिछले सप्ताह दिल्ली में भी पंजाब के कथित पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में सांसदों और कार्यकर्ताओं ने AAP कार्यालय के बाहर विरोध जताते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग की। हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर मनीष सिसोदिया ने पेपर लीक होने पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने की बात कही थी, लेकिन पंजाब में फार्मासिस्ट परीक्षा का पेपर लीक होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के बजाय पेपर लीक क्रांति चला रही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।