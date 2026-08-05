Flipkart Freedom Sale 2026: महंगे Smartphones पर हजारों का Discount, खरीदने से पहले जरूर देख लें ये डील्स

Flipkart Freedom Sale 2026: फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल 2026 में Samsung Galaxy S25, iPhone 17 Pro Max, Google Pixel 10 और Nothing Phone 4a Pro जैसे स्मार्टफोन्स पर बड़ी छूट मिलने की उम्मीद है. कस्टमरों को हजारों रुपये की बचत का मौका मिलेगा.

Flipkart Freedom Sale 2026: अगर आप नया प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल 2026 आपके लिए खास मौका लेकर आ सकती है. सेल शुरू होने से पहले ही कई महंगे और पॉपुलर स्मार्टफोन्स पर मिलने वाले ऑफर्स की जानकारी सामने आने लगी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ फ्लैगशिप डिवाइस की कीमतों में 20 हजार रुपये से ज्यादा की कमी देखने को मिल सकती है.

इस सेल में Samsung, Apple, Google और Nothing जैसे बड़े ब्रांड्स के स्मार्टफोन पर आकर्षक डील्स मिलने की उम्मीद है. ऐसे में महंगे फोन को कम कीमत में खरीदने की चाह रखने वाले ग्राहकों के लिए ये एक अच्छा समय साबित हो सकता है.

Samsung Galaxy S25 पर मिल सकता है सबसे बड़ा डिस्काउंट

फ्लिपकार्ट के टीजर के अनुसार Samsung Galaxy S25 इस सेल की सबसे बड़ी डील्स में से एक हो सकता है. इस फोन को 80,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन सेल के दौरान इसकी प्रभावी कीमत करीब 57,999 रुपये तक जा सकती है.

अगर ये ऑफर लागू होता है तो ग्राहकों को इस प्रीमियम स्मार्टफोन पर लगभग 23,000 रुपये तक की बचत मिल सकती है. फ्लैगशिप कैटेगरी में ये डील काफी आकर्षक मानी जा रही है.

iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 पर भी ऑफर

Apple के लेटेस्ट iPhone मॉडल्स पर भी बड़ी छूट मिलने की उम्मीद है. फ्लिपकार्ट के अनुसार iPhone 17 Pro Max पर 8,000 रुपये तक की सीधी छूट मिल सकती है. इसकी कीमत 1,49,900 रुपये से घटकर 1,41,900 रुपये हो सकती है.

इसके अलावा अगर ग्राहक SBI बैंक के योग्य क्रेडिट कार्ड या Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो उन्हें 5,000 रुपये तक का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है. इसके बाद फोन की प्रभावी कीमत करीब 1,36,900 रुपये रह सकती है. वहीं iPhone 17 की कीमत भी सेल के दौरान 80 हजार रुपये से कम रहने की उम्मीद है. हालांकि इसकी अंतिम कीमत बैंक ऑफर्स और अन्य छूट पर निर्भर करेगी.

Nothing Phone 4a Pro कम कीमत में खरीदने का मौका

Nothing Phone 4a Pro भी फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल में सस्ता मिल सकता है. फिलहाल इस स्मार्टफोन की लिस्टेड कीमत 49,999 रुपये है, लेकिन सेल में इसकी प्रभावी कीमत करीब 43,999 रुपये तक पहुंचने की संभावना है.

यानी ग्राहकों को इस फोन पर लगभग 6,000 रुपये की बचत मिल सकती है. जो लोग प्रीमियम डिजाइन और अच्छे फीचर्स वाला फोन कम बजट में खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

Google Pixel 10 पर भी बड़ी कटौती की उम्मीद

Google Pixel 10 भी इस सेल की मेन डील्स में शामिल हो सकता है. इस स्मार्टफोन को 79,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल 2026 में इसकी प्रभावी कीमत करीब 62,999 रुपये तक आने की उम्मीद है.

इस तरह ग्राहकों को Pixel 10 पर लगभग 17,000 रुपये तक की बचत मिल सकती है. अगर अतिरिक्त बैंक ऑफर और पेमेंट डिस्काउंट जुड़ते हैं तो कीमत और कम हो सकती है.

नए फोन खरीदने वालों के लिए फायदेमंद सेल

पिछले कुछ समय में स्मार्टफोन के चिपसेट और मेमोरी कंपोनेंट की कीमत बढ़ने के कारण कई डिवाइस महंगे हुए हैं. ऐसे में फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल 2026 ग्राहकों को महंगे स्मार्टफोन कम कीमत में खरीदने का मौका दे सकती है.

कंपनी ने प्रीमियम से लेकर मिड-रेंज स्मार्टफोन तक कई मॉडल्स पर बड़े ऑफर्स के संकेत दिए हैं. अगर आप नया फोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो इस सेल में मिलने वाली डील्स पर नजर रखना फायदेमंद हो सकता है.