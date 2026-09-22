Punjab News: ग्रेटर मोहाली विकास प्राधिकरण मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, मोहाली ऑफिस समेत कई जगहों पर छापेमारी

ED Action in Punjab: मोहाली में जमीन और रियल एस्टेट से जुड़े मामलों की जांच के तहत ED ने GMADA कार्यालय समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान दस्तावेज और रिकॉर्ड कब्जे में लिए गए, जबकि मोहाली, चंडीगढ़, लुधियाना और दिल्ली में भी तलाशी की गई।

ED Raids in GMADA Case: मोहाली में जमीन और रियल एस्टेट मामलों से जुड़ी जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीमों ने ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (GMADA) के मोहाली स्थित कार्यालय में छापेमारी की। इस दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान भी सुरक्षा के लिए तैनात रहे। जांच एजेंसी ने जीएमएडीए से जुड़े कई मामलों के दस्तावेज और रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए हैं। कार्रवाई का संबंध जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की मंजूरी और निजी रियल एस्टेट कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने से जुड़ी जांच से बताया जा रहा है।

जीएमएडीए कार्यालय की तीन मंजिलें सील

मंगलवार को ईडी की टीमों ने जीएमएडीए कार्यालय में पहुंचकर विभिन्न मामलों से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की। इस दौरान कार्यालय की कम से कम तीन मंजिलों को सील किए जाने की जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसी ने शीर्ष अधिकारियों के मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में लिए। जीएमएडीए के संपदा अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक और मुख्य अभियंता समेत वरिष्ठ अधिकारियों को आवास एवं शहरी विकास विभाग के सचिव के कमरे में बुलाकर पूछताछ की गई। अधिकारियों से संबंधित फाइलों और फैसलों के बारे में जानकारी ली जा रही है।

किन मामलों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं?

ईडी की कार्रवाई में रेमिगेट मामले से जुड़े रिकॉर्ड भी लिए जाने की बात सामने आई है। इसके अलावा निजी बिल्डरों को जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की मंजूरी दिए जाने से जुड़े दूसरे मामलों के दस्तावेज भी जांच के दायरे में हैं। जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की मंजूरी को सामान्य तौर पर उस प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है, जिसके तहत किसी जमीन के मौजूदा उपयोग को बदलकर उसे आवासीय, व्यावसायिक या अन्य निर्धारित उपयोग के लिए मंजूरी दी जाती है। जीएमएडीए से जुड़े जिन मामलों की जांच हो रही है, उनमें ऐसी मंजूरियों की प्रक्रिया और उनसे जुड़े वित्तीय लेनदेन की पड़ताल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मोहाली, चंडीगढ़, लुधियाना तक कार्रवाई

ईडी की कार्रवाई केवल जीएमएडीए कार्यालय तक सीमित नहीं रही। जांच एजेंसी ने मोहाली, चंडीगढ़ और लुधियाना के साथ-साथ दिल्ली में भी कई स्थानों पर तलाशी ली। पंजाब के आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव और आईएएस अधिकारी विकास गर्ग से जुड़े परिसरों की भी तलाशी लिए जाने की जानकारी रिपोर्ट में दी गई है। हालांकि कार्रवाई से जुड़े सभी स्थानों, वहां से मिले दस्तावेजों या किसी संभावित बरामदगी की जानकारी सामने नहीं आई है।

सनटेक सिटी और अल्टस स्पेस की भी जांच

जीएमएडीए से जुड़ी मौजूदा कार्रवाई उस व्यापक जांच का हिस्सा बताई जा रही है, जिसमें मोहाली और न्यू चंडीगढ़ के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जुड़े कथित अनियमितताओं की जांच चल रही है। इस जांच में सनटेक सिटी और अल्टस स्पेस बिल्डर्स से जुड़े मामले प्रमुख हैं। ईडी ने अल्टस स्पेस बिल्डर्स और धीर कंस्ट्रक्शंस से जुड़े पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए खरड़ की अदालत का रुख किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़ में कुछ रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की मंजूरी से संबंधित अनियमितताएं हुईं। एजेंसी का आरोप है कि कुछ खरीदारों को परियोजना के लिए अंतिम मंजूरी मिलने की बात बताकर संपत्तियां बेचने की कोशिश की गई, जबकि संबंधित मंजूरी पेंडिंग थी और बाद में रद्द कर दी गई।

348 करोड़ रुपये के लेनदेन की भी जांच

सनटेक सिटी और अल्टस स्पेस बिल्डर्स से जुड़े मामले में करीब 348 करोड़ रुपये के लेनदेन की जांच भी ईडी कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जमीन के इस्तेमाल में बदलाव और दूसरी सरकारी मंजूरियां देने की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी हुई या किसी को वित्तीय लाभ पहुंचाया गया। इसी मामले में ईडी पहले पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव अनुराग वर्मा से भी पूछताछ कर चुकी है। एजेंसी ने उनसे मोहाली की जमीन और रियल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़े प्रशासनिक फैसलों तथा दस्तावेजों के बारे में जानकारी मांगी थी।

मई में भी हुई थी बड़ी कार्रवाई

इस मामले की जांच में ईडी इससे पहले मई 2026 में भी मोहाली और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर तलाशी ले चुकी है। उस समय एजेंसी ने सनटेक सिटी परियोजना, उसके प्रवर्तक अजय सहगल, एबीएस टाउनशिप, अल्टस स्पेस बिल्डर्स, धीर कंस्ट्रक्शंस और उनसे जुड़े लोगों के परिसरों की तलाशी ली थी। उस कार्रवाई में लगभग एक दर्जन स्थानों पर तलाशी ली गई थी और करीब एक करोड़ रुपये की नकदी जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई थी। एजेंसी ने कार्रवाई धन शोधन रोकथाम कानून के तहत की थी।