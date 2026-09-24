GMADA ED Action: मोहाली में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ AAP का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प

GMADA ED Raid News: मोहाली स्थित GMADA कार्यालय में ED की तलाशी के विरोध में AAP कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। करीब 400 कार्यकर्ताओं के जुटने के बाद पुलिस ने उन्हें कार्यालय में प्रवेश करने से रोका। प्रदर्शन के दौरान धक्का-मुक्की हुई और ED के एक वाहन के शीशे टूट गए।

Mohali GMADA ED Search: मोहाली स्थित ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) के ऑफिस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई गुरुवार को राजनीतिक विवाद में बदल गई। लगातार चल रही तलाशी और सर्वे के विरोध में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने GMADA कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और ED के खिलाफ नारेबाजी की और कुछ कार्यकर्ताओं ने कार्यालय परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की हुई और एक ED वाहन के शीशे को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई है। ED की GMADA में कार्रवाई मंगलवार को शुरू हुई थी। एजेंसी की यह कार्रवाई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कुल 26 परिसरों पर की गई तलाशी और सर्वे का हिस्सा थी। जांच का संबंध तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले से बताया गया है।

करीब 400 कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

गुरुवार को AAP के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने GMADA मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में करीब 400 कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने ED की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक दबाव से जोड़ा और आरोप लगाया कि चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के जरिए पंजाब सरकार और अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व AAP के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अमनशेर सिंह शेरी कलसी, विधायक चेतन सिंह जौड़ामाजरा और एसएस अहलूवालिया समेत पार्टी नेताओं ने किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर ED और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई झड़प

प्रदर्शन के दौरान कुछ AAP कार्यकर्ताओं ने GMADA परिसर के अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर परिसर में पहुंच गए और सुरक्षाकर्मियों के साथ उनकी झड़प हुई। इस दौरान ED के एक वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। प्रदर्शन के दौरान पथराव के भी आरोप लग रहे हैं। इस दौरान ऑफिस के बाहर काफी हंगामा देखने को मिला।

ED किस मामले की कर रही जांच?

ED की कार्रवाई तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी है। एजेंसी ने मंगलवार को दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला और लुधियाना में 26 परिसरों पर तलाशी और सर्वे शुरू किया था। जांच के दायरे में तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स के अलावा रेमिगेट बिल्डएस्टेट, MB इंफ्राबिल्ड, मेरा बाबा रिएलिटी एसोसिएट्स और मेरा बाबा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियों का भी नाम सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार ED यह जांच कर रही है कि इन कंपनियों से जुड़े लोगों ने GMADA से मोहाली की दो प्रमुख नीलामी वाली साइटें हासिल करने के बाद बकाया राशि में पर्याप्त वित्तीय राहत कैसे प्राप्त की। एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि अनुचित लाभ और सरकारी खजाने को संभावित नुकसान 100 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है। ED ने GMADA से जुड़े मामलों में जमीन अधिग्रहण, संपत्ति की नीलामी, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव (CLU) से संबंधित रिकॉर्ड भी जांचे हैं।