Hearing of UMC cases on March 9: यूएमसी केसों की सुनवाई 9 मार्च को

आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़/ भिवानी:

Hearing of UMC cases on March 9: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा डीएलएड रि-अपीयर परीक्षाएं फरवरी-2022 में संचालित करवाई गई है।(Hearing of UMC cases on March 9) इस परीक्षा में जिन छात्र-अध्यापकों के अनुचित साधन सम्बन्धी केस (यू.एम.सी.) दर्ज हुए थे, ऐसे छात्र-अध्यापकों को बोर्ड मुख्यालय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 09मार्च को प्रात: 9.30 बजे बुलाया गया है।

सम्बन्धी छात्र-अध्यापकों की सूची बोर्ड वैबसाईट पर उपलब्ध Hearing of UMC cases on March 9

बोर्ड अध्यक्ष प्रो० (डॉ०) जगबीर सिंह, बताया कि डी.एल.एड. रि-अपीयर परीक्षा में जिन छात्र-अध्यापकों के अनुचित साधन के केस दर्ज हुए हैं उनकी सूचना बोर्ड कार्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्था/कॉलेज को ई-मेल एवं एस.एम.एस. के माध्यम से भेज दी गई है।(Hearing of UMC cases on March 9) उन्होंने आगे बताया कि अनुचित साधन (यू.एम.सी.) सम्बन्धी छात्र-अध्यापकों की सूची बोर्ड वैबसाईट www.bseh.org.in पर भी उपलब्ध है। ऐसे सभी छात्र-अध्यापक 09 मार्च, 2022 को प्रात: 9.30 बजे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय, भिवानी पर पहुंचना सुनिश्चित करें।

