Chandigarh News: चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर 36 दिन का ब्लॉक, 442 ट्रेन ट्रिप रद्द, यात्रा से पहले जरूर चेक करें शेड्यूल

Chandigarh Railway Station Upgrade: चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। इसकी वजह से 10 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 36 दिन का पावर और ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। इस दौरान कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट और प्लेटफॉर्म में बदलाव किया जाएगा।

Chandigarh Railway Station Block: चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। स्टेशन के रीडेवलपमेंट कार्य की वजह से 10 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 36 दिन का पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान कई ट्रेनों के संचालन में बड़ा बदलाव रहेगा। रेलवे ने 12 ट्रेन सेवाओं को रद्द किया है, जिनके कुल 442 ट्रिप प्रभावित होंगे। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को अंबाला कैंट से चलाया या वहीं समाप्त किया जाएगा, जबकि दो ट्रेनों का रूट बदला जाएगा। यह काम चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के चल रहे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज (FOB) और अन्य ढांचे से जुड़ा काम कर रहा है। इसी के लिए अलग-अलग रेलवे लाइनों पर चरणबद्ध तरीके से ब्लॉक लिया जाएगा।

तीन चरणों में होगा काम

रेलवे ने 36 दिन के ब्लॉक को तीन चरणों में बांटा है। हर चरण 12 दिन का होगा, ताकि एक साथ पूरे स्टेशन का काम बंद न करना पड़े। पहला चरण 10 से 21 सितंबर तक है। इस दौरान लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर 8 पर काम होगा। इनमें लाइन नंबर 6 प्लेटफॉर्म-5 और लाइन नंबर 8 प्लेटफॉर्म-6 से जुड़ी है। काम की वजह से कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले जा सकते हैं।

दूसरा चरण 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा। इस चरण में लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5 पर ब्लॉक रहेगा। ये प्लेटफॉर्म-3 और प्लेटफॉर्म-4 से जुड़ी हैं। तीसरा चरण 4 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 पर काम होगा। इनमें प्लेटफॉर्म-2 से जुड़ी लाइनें भी शामिल हैं। अगर आप 15 अक्टूबर तक चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से कहीं जाना चाहते हैं, तो पहले ट्रेन और प्लेटफॉर्म का स्टेटस जरूर चेक कर लें।

इस दौरान 12 ट्रेन सेवाएं रहेंगी रद्द

ब्लॉक के कारण 12 ट्रेन सेवाओं को रद्द किया गया है। रेलवे के अनुसार इससे कुल 442 ट्रेन ट्रिप प्रभावित होंगे। इनमें दिल्ली-कालका, अंबाला-कालका, चंडीगढ़-अमृतसर और चंडीगढ़-फिरोजपुर जैसी सेवाएं शामिल हैं। रद्द होने वाली प्रमुख ट्रेन सेवाओं में 14331/14332 दिल्ली-कालका, 54531/54532 अंबाला-कालका, 14541/14542 चंडीगढ़-अमृतसर, 14629/14630 चंडीगढ़-फिरोजपुर, 74645/74646 अंबाला-जालंधर सिटी और 74991/74992 अंबाला-दिल्ली शामिल हैं। इन ट्रेनों की अलग-अलग तारीखों पर सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

6 ट्रेनों का अंबाला से होगा संचालन

कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने के बजाय रेलवे ने उनका संचालन अंबाला कैंट से करने का फैसला किया है। इनमें 15063/15064, 12983/12984 और 20989/20990 जैसी सेवाएं शामिल हैं। इन ट्रेनों के कुछ फेरे चंडीगढ़ के बजाय अंबाला कैंट से शुरू होंगे या वहीं समाप्त होंगे। जिन यात्रियों का टिकट चंडीगढ़ से है, उन्हें अपनी यात्रा की जानकारी पहले से जांचनी होगी।

दो ट्रेनों का बदला जाएगा रूट

ट्रेन संख्या 14615/14616 के कुछ निर्धारित फेरों को चंडीगढ़ के बजाय दूसरे रास्ते से चलाया जाएगा। ये ट्रेनें अंबाला-सहरिंद-सानेहवाल रूट से संचालित होंगी। इस बदलाव के कारण चंडीगढ़ और मोहाली स्टेशन पर इनका सामान्य ठहराव प्रभावित होगा। चंडीगढ़ स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ और दबाव कम करने के लिए रेलवे ने कुछ ट्रेनों को साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) स्टेशन यानी SASN पर अस्थायी ठहराव देने का फैसला किया है। इन ट्रेनों में 18309/18310, 18101/18102, 11905/11906, 15531/15532 और 14631/14632 समेत कई ट्रेनें शामिल हैं। यह व्यवस्था वैकल्पिक सुविधा देने के लिए की गई है।

76 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म भी बदलेंगे

36 दिन के ब्लॉक के दौरान केवल ट्रेनें ही प्रभावित नहीं होंगी, बल्कि कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म भी बदलेंगे। रेलवे के अनुसार कुल 76 ट्रेनों की बर्थिंग यानी प्लेटफॉर्म व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। पहले चरण में 20, दूसरे चरण में 17 और तीसरे चरण में 39 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले जाएंगे। इनमें कुछ प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं। जब यह रीडेवलपमेंट कार्य पूरा हो जाएगा, तब फिर से ट्रेनों का संचालन सामान्य किया जा सकता है।

क्यों हो रहा स्टेशन का रीडेवलपमेंट?

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का करीब 462 करोड़ रुपये का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। इसका मकसद स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं वाला बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बनाना है। परियोजना में फुट ओवरब्रिज, रूफ स्ट्रक्चर और यात्रियों के लिए दूसरी सुविधाओं का विकास शामिल है। RLDA के इस प्रोजेक्ट में पहले भी कई बार समय सीमा बढ़ चुकी है। अब मौजूदा ब्लॉक का इस्तेमाल बाकी निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए किया जा रहा है।

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

अगर आप 10 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले हैं, तो स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन का अपडेट जरूर देख लें। ट्रेन का समय, प्लेटफॉर्म, शुरुआती स्टेशन और अंतिम स्टेशन बदल सकता है। रेलवे ने यात्रियों को NTES, RailMadad के 139 नंबर और स्टेशन के अनाउंसमेंट/इंक्वायरी काउंटर से जानकारी लेने की सलाह दी है। खासकर जिन यात्रियों की ट्रेन अंबाला कैंट से शुरू या समाप्त हो रही है, उन्हें यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनानी चाहिए। इस 36 दिन के ब्लॉक के दौरान चंडीगढ़, मोहाली और अंबाला से सफर करने वाले यात्रियों को सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा सावधानी रखनी होगी। घर से निकलने से पहले लेटेस्ट स्टेटस जांचना बेहतर रहेगा।