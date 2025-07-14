Chandigarh News: वीवो ने लॉन्च किया एक्स200 एफई

वीवो इंडिया के हेड ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट, विकास टैगरा ने कहा कि एक्स200 एफई के साथ हमने एक ऐसे फ्लैगशिप का निर्माण किया है जो कॉम्पैक्ट, सहज और उपयोग में शानदार हो। यह वीवो की अर्थपूर्ण इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है – दमदार परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल-ग्रेड ज़ाइस इमेजिंग टेक्नोलॉजी और एक प्रीमियम डिज़ाइन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूरी तरह फिट बैठता है।
एक्स200 एफई का वज़न केवल 186 ग्राम है और इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे हाथ में पकड़ने में बेहद सहज बनाता है। इसके किनारों पर दी गई मृदु घुमावदार डिज़ाइन न केवल सौंदर्य बढ़ाती है बल्कि एर्गाेनॉमिक्स, टिकाऊपन और यूज़र एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाती है।