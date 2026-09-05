पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगे कथित करप्शन के आरोपों के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की महिला इकाई ने शनिवार को चंडीगढ़ में विरोध मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने महिला नेताओं को हिरासत में ले लिया।

Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगे कथित करप्शन के आरोपों के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की महिला इकाई ने शनिवार को चंडीगढ़ में विरोध मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने महिला नेताओं को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के दौरान शिअद की कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की पत्नी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही थीं।

हिरासत में हरसिमरत कौर

प्रदर्शनकारी महिलाएं मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद दोनो पक्षों के बीच टकराव हो गया। भारी हंगामे के बीच पुलिस ने सांसद हरसिमरत कौर बादल को हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर पर एक पूर्व जज ने आरोप लगाया है कि उन्होंने दुष्कर्म के एक मामले को रफा-दफा करने के लिए पांच करोड़ रुपये की मांग की।

एनएचआरसी ने मांगी रिपोर्ट

अकाली दल का आरोप है कि मुख्यमंत्री की पत्नी पर पांच करोड़ रुपये मांगने के गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पार्टी इस मामले को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भी इन आरोपों का संज्ञान लेते हुए पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। हालांकि, ये आरोप अभी जांच के दायरे में हैं और अदालत में साबित नहीं हुए हैं।

पुलिस ने मार्च को रास्ते में रोका

मार्च के दौरान महिला कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती रहीं। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने से रोकने की कोशिश की। हरसिमरत कौर बादल पहले भी इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध चुकी हैं। उन्होंने एनएचआरसी के हस्तक्षेप को आरोपों की गंभीरता का संकेत बताते हुए मामले की जांच की मांग की थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को रोका जिसके बाद उन्होंने सड़क पर बैठकर धरना शुरू कर दिया।