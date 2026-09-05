Himachal News: मंडी में अधिकारियों पर बरसीं सांसद कंगना, कहा- जनता के पैसे का 40% हिस्सा गलत हाथों में

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Sudhanshu Chouhan
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हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत ने शनिवार को विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सरकारी पैसा सही लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए और उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत ने शनिवार को विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सरकारी पैसा सही लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए और उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सांसद ने यह भी कहा कि जनता के पैसे का ”30 से 40 प्रतिशत” हिस्सा गलत हाथों में चला जाता है।

बैठक में अधिकारियों की ली क्लास

मंडी जिले में ‘डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी’ (DISHA) की बैठक के दौरान, बीजेपी सांसद ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के लागू होने और जनता के पैसे के इस्तेमाल पर सवाल उठाए। सिस्टम पर कड़ा प्रहार करते हुए मंडी की सांसद ने कहा कि जनता के पैसे का ”30 से 40 प्रतिशत” हिस्सा गलत हाथों में चला जाता है। उन्होंने बेहतर निगरानी और जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ”जनता का पैसा गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए।” सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि योजनाओं को लागू करने में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

अधिकारियों से मांगा जवाब

रनौत ने अधूरे कामों का जिक्र करते हुए अधिकारियों से पूछा कि जब मीडिया उनके संसदीय क्षेत्र में काम के आवंटन और विकास के बारे में पूछे, तो उन्हें क्या जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, ”अब इन मामलों पर सिर्फ बात करने का समय नहीं रहा। ये दो साल पुराने मामले हैं। ये डेढ़-दो साल पुराने मामले हैं। अब काम पूरा करो और मुझे बताओ कि काम हो गया है! कंगना ने 11 करोड़ रुपये दिए थे, फिर भी एक भी काम नहीं हुआ। यह कितनी अक्षमता और शर्म की बात है।”

उन्होंने कहा, ”मैं बाहर मीडिया के सामने क्या कहूं कि लोग यहां सिर्फ अपनी सैलरी लेने आते हैं? मैं अपने राज्य के लोगों के बारे में क्या कहूं? उनके काम करने के तरीके के बारे में क्या कहूं? कि इन कुर्सियों पर बैठे लोग पूरी तरह आलसी और अक्षम हैं? क्या मुझे नेशनल मीडिया से यही कहना चाहिए? अपने ही चुनाव क्षेत्र के बारे में? और अपने ही पहाड़ी लोगों के बारे में?”

कड़ी निगरानी का निर्देश

सांसद ने अधिकारियों से कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहनी चाहिए और इनका लाभ उन गांवों और लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें वास्तव में इनकी आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों की गुणवत्ता, योजनाओं की प्रगति और सरकारी निधियों के उपयोग पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। साथ ही, यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हों।

पहले भी लताड़ चुकी हैं सांसद

भाजपा सांसद पहले भी DISHA बैठकों के दौरान अधिकारियों के कामकाज पर असंतोष जता चुकी हैं। अक्टूबर 2025 में हुई एक बैठक में उन्होंने अधिकारियों को समीक्षा प्रक्रिया को हल्के में न लेने की चेतावनी दी थी और उनसे विकास संबंधी कार्यों में अधिक गंभीरता बरतने को कहा था। उनके इस ताजा बयान ने मंडी में सरकारी जवाबदेही, सरकारी योजनाओं की निगरानी और सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता के मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।