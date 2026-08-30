पंजाब में AAP नेता गुरप्रीत सिंह गोपी की गोली मारकर हत्या, कार से आए थे हमलावर, पुलिस ने शुरू की जांच

फिरोजपुर जिले के ममदोट कस्बे में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता गुरप्रीत सिंह गोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना को लेकर दो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक कुछ हथियारबंद हमलावरों ने गुरप्रीत सिंह गोपी का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दीं.

ममदोट (फिरोजपुर). अगले साल पंजाब में विधान सभा चुनाव होने हैं इससे पहले हुई घटना ने यहां का राजनीतिक माहौल गरम कर दिया है. फिरोजपुर जिले के ममदोट कस्बे में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता गुरप्रीत सिंह गोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना को लेकर दो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक कुछ हथियारबंद हमलावरों ने गुरप्रीत सिंह गोपी का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दीं. पुलिस के मुताबिक आप नेता बाइक पर जा रहे थे. उनके ऊपर की गई गोलीबारी में गोपी की मौत हो गई.

पंजाब में इस घटना को होने बाद से ही माहौल गरम हो चुका है. फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) भूपिंदर सिंह सिद्धू ने इस घटना से जुड़े सभी एंगल की जांच शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि हमले के पीछे कोई पुराना विवाद है. हालांकि इसके साथ ही अगले साल होने वाले चुनाव को जोड़कर भी जांच की जा रही है.

कार सवार हमलावरों ने बाइक का किया पीछा

आप नेता गुरप्रीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने बताया कि आप नेता उनके साथी हरप्रीत के साथ एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे. कुछ हमलावरों ने उनका कार से पीछा किया और फायरिंग शुरू कर दी. ऐसी किसी घटना को होने से अंजान गोपी की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई. आप नेता अकेले नहीं थे बताया जा रहा है कि उनके कुछ दोस्त एक अलग कार में पीछे चल रहे थे. हमलावरों ने उनके साथियों की कार पर भी गोली चलाई. फिलहाल पुलिस अपनी शुरुआती जांच में लग चुकी है. सबसे पहले यह पता लगाया जा रहा है कि वाहन पर फायरिंग किन परिस्थितियों में की गई. यह पूरा घटनाक्रम क्या था.

पुराना विवाद बना हमले की वजह?

इस घटना पर ज्यादा जानकारी देते हुए SSP भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद था. पुलिस का दावा है कि इस हमले में शामिल आरोपियों की पहचान की जा चुकी है. उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. उन्होंने आगे बताया कि मुख्य आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है और इससे पहले भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल रहा है. हत्या का आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है और अलग-अलग जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है.