Watch Vial Video: पहले पाकिस्तान के जबड़े छीना मैच, फिर भारतीय खिलाड़ियों ने जख्म पर छिड़का नमक, जश्न का वीडियो देखिए

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Viplove Kumar
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अंडर-19 एशिया कप 2026 का खिताब जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर जश्न मनाया. रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को एक विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की.

नई दिल्ली. भारतीय टीम के सामने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के एक बार फिर से शर्मसार होना पड़ा. शनिवार को अंडर 19 एशिया कप फाइनल में खेले गए मुकाबले में आखिरी ओवर में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की. सांसे रोक देने वाले मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने जीत का जश्न मनाया.

रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को एक विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की. आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए तीन रन की जरूरत थी. मोहित उलवा ने चौका लगाकर पाकिस्तान के जीत का सपना तोड़ दिया. इस शानदार जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जश्न जख्म पर नमक छिड़कने वाला था.

टीम इंडिया का जोरदार जश्न

मोहित तो चौका लगाने के बाद जिस तरह का अग्रेशन दिखाया वो सिर्फ जीत का जश्न नहीं बल्कि पिछली हार का दर्द था. जीत मिलते ही भारतीय युवा खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े. पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने जोरदार तरीके से जश्न मनाने लगे. दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हाथ मिलाने की औपचारिकता भी देखने को नहीं मिली. कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी जब मैदान छोड़कर जा रहे थे. भारतीय टीम के दो खिलाड़ी उनके पीछे दौड़ते और गुस्से में इशारे करते नजर आए. खिलाड़ी इतने आक्रामक हो रहे थे कि कोच ने बीच में आकर उन्हें रोक लिया.


भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के मुकाबलों की तरह यह मैच भी काफी तनावपूर्ण रहा. पूरे मुकाबले में खिलाड़ियों के बीच कई बार तीखी नजरें, आक्रामक हावभाव नजर आए. खिलाड़ी एक-दूसरे पर तंज कसते भी दिखे. बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग चोट के बावजूद बल्लेबाजी कर रहे थे. इसी दौरान फील्डिंग के समय एक थ्रो उनके चोटिल हाथ पर जा लगा. इसके बाद देर से ही सही, माफी भी मांगी गई. मुकाबले के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच बढ़ता तनाव आखिरकार भारत की जीत के बाद मैदान पर नजर आया.

पाकिस्तान ने बनाए थे 337 रन

मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 337 रन बनाए. टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज उस्मान खान ने 107 रन की शतकीय पारी खेली. अब्दुल कादिर ने 80 रन बनाए. कप्तान फरहान यूसुफ ने भी 63 गेंद पर 60 रन बनाए. भारत की ओर से काव्या पटेल सबसे ज्यादा चार विकेट झटके.

लड़खड़ाने के बाद भारत ने हासिल की ऐतिहासिक जीत

338 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को लक्ष्य राजेश रायचंदानी ने संभाला. उन्होंने 101 गेंद पर 80 रन की शानदार पारी खेली. चोटिल हाथ के बावजूद बल्लेबाजी करने उतरे आर्यवीर सहवाग ने 61 गेंद पर 58 रन बनाए. पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों और शानदार फील्डिंग के चलते भारतीय टीम मुश्किल में फंस गई. लगातार विकेट गिरने लगे और टीम 217 रन तक छह विकेट गंवा चुकी थी. ऐसा लग रहा था कि मुकाबला भारत के हाथ से निकल जाएगा लेकिन मनल चौहान ने 32 गेंद पर 47 रन की तेजतर्रार पारी खेलकर टीम की उम्मीदें कायम रखीं. चौहान के 309 रन के स्कोर पर आउट होने के बाद भारत को जीत के लिए 29 रन की जरूरत थी. ऐसे में मोहित उलवा ने आखिरी गेंद तक मैच को पहुंचाया और चौका लगाकर भारत को यादगार जीत दिला दी.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।