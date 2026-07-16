Virat Kohli World Record: शतक से चूके लेकिन विराट कोहली ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंग्लैंड की गेंदबाजी तहस-नहस

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ उनके घर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा कर इतिहास रच दिया. उन्होंने श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला.

नई दिल्ली. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली तीन मैचों के पहले वनडे में भले ही फ्लॉप रहे हों लेकिन कार्डिफ में उन्होंने धमाकेदार वापसी की. भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली. कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स पर खेलने उतरे इस दिग्गज ने शानदार फिफ्टी लगाई. इस दौरान कोहली ने श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा का बड़ा विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया.

विदेशी मैदान पर सबसे ज्यादा वनडे रन

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में उतरने से पहले विराट कोहली के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका था. विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा रन के रिकॉर्ड से वो महज 46 रन दूर थे. उन्होंने अपनी पारी के 46वें रन के साथ ही कुमार संगकारा का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. संगकारा ने विपक्षी देशों में खेले गए 149 वनडे मैचों में 5518 रन बनाए थे. कोहली ने यह उपलब्धि सिर्फ 126वें वनडे में हासिल कर ली.

इंग्लैंड में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बने

कुमार संगकारा के रिकॉर्ड को ध्वस्त करने के साथ ही विराट कोहली ने इस मुकाबले में एक और बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया. उन्हें इंग्लैंड में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बनने के लिए चार रन की जरूरत थी. कोहली ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर चौका लगाकर राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया. इसी के साथ इंग्लैंड में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए. राहुल द्रविड़ ने 1996 से 2011 के बीच इंग्लैंड में 46 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 56 पारियों में 2645 रन बनाए थे. विराट कोहली ने 2011 से अब तक इंग्लैंड में खेले गए मुकाबलों में इस आंकड़े को पीछे छोड़ दिया.

विदेशी सरजमीं पर एक और बड़ी उपलब्धि के करीब

विराट कोहली विदेशी सरजमीं (विपक्षी टीम के घरेलू मैदान और न्यूट्रल वेन्यू) पर वनडे क्रिकेट में 8000 रन पूरे करने के भी बेहद करीब पहुंच गए हैं. भारत की ओर से इस उपलब्धि को अब तक केवल सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ही हासिल कर पाए हैं. कोहली जल्द ही इस खास सूची में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन सकते हैं.