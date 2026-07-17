Monsoon Update: आज इन 12 राज्यों में होगी झमाझम बारिश, दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? जानें IMD वेदर अपडेट

Weather Update Today: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 17 जुलाई को देश के 12 राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर में उमस और गर्मी बनी रह सकती है, जबकि हल्की बारिश के आसार भी हैं।

IMD Weather Forecast: देशभर में पिछले कुछ दिनों से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब एक बार फिर मानसून सक्रिय होने लगा है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने 17 जुलाई के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और हिमालयी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लोगों को फिलहाल उमस और गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं। मौसम विभाग ने लोगों से स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है।

इन 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

IMD के अनुसार 17 जुलाई को ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जिनकी रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। निचले इलाकों में जलभराव और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं।

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में 17 जुलाई को भी गर्मी और उमस का असर बना रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिनभर बादल छाए रहेंगे और दोपहर या शाम के समय कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हालांकि भारी बारिश की संभावना फिलहाल कम है, इसलिए लोगों को उमस का सामना करना पड़ सकता है।

20 जुलाई के बाद मानसून पकड़ेगा रफ्तार

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल मानसून की ट्रफ हिमालय की तलहटी की ओर बनी हुई है, जिसके कारण उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम हैं। हालांकि 20 जुलाई के आसपास मानसून ट्रफ के दक्षिण की ओर खिसकने की संभावना है। इसके बाद उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां फिर से तेज हो सकती हैं और अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है।

हिमाचल और उत्तराखंड में बरतें सावधानी

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सड़क बाधित होने की आशंका बनी हुई है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने तथा अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने खराब मौसम वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से बिजली कड़कने के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। भारी बारिश वाले इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है, इसलिए यात्रा से पहले स्थानीय मौसम और ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें।