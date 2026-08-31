6,6,6,6,6,6,6 वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा दलीप ट्रॉफी का ऑलटाइम रिकॉर्ड, आउट होते ही टीम का हुआ बुरा हाल

वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी में 92 रन की शानदार पारी खेली लेकिन शतक बनाने से चूक गए. 161 रन की शुरुआत मिलने के बाद भी पूरी टीम पहली पारी में 266 रन पर ही सिमट गई.

नई दिल्ली. इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करने वाले भारतीय क्रिकेट की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी 2026 में भी धमाल मचाया है. सेमीफाइनल में उन्होंने बल्ले से कोहराम मचा रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया. सेंट्रल जोन के खिलाफ दूसरे दिन ईस्ट जोन के उपकप्तान ने महज 81 गेंद पर 92 रन की तूफानी पारी खेली. भले ही वैभव शतक बनाने से चूक गए लेकिन ऐसी पारी खेली जिसने उनके चाहने वालों को खुश कर दिया. उन्होंने सात छक्के और इतने ही चौके मारे. ईस्ट जोन की टीम अच्छी शुरुआत के बाद भी 266 रन पर पहली पारी में सिमट गई.

वैभव भले अपने पहले दलीप ट्रॉफी शतक से आठ रन दूर रह गए. टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. 15 साल और 157 दिन की उम्र में वैभव ने यह उपलब्धि हासिल की. लक्ष्मण सिंह ने 1969 में 16 साल और 23 दिन की उम्र में दलीप ट्रॉफी में अर्धशतक लगाया था. 2005 में पीयूष चावला 16 साल और 307 दिन की उम्र में फिफ्टी जमाई थी.

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सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी था निशाने पर

वैभव के पास महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका था लेकिन वो चूक गए. अगर वह आठ रन और बना लेते तो दलीप ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाते. सचिन तेंदुलकर ने 1990-91 सीजन में 17 साल और 262 दिन की उम्र में दलीप ट्रॉफी शतक लगाया था.

ईश्वरन के साथ 161 रन की साझेदारी

वैभव ने पहले विकेट के लिए निभाई शतकीय साझेदारी. अभिमन्यु ईश्वरन के साथ मिलकर ईस्ट जोन के लिए पहले विकेट की 161 रन की पार्टनरशिप की. इस शानदार शुरुआत का फायदा टीम नहीं उठा पाई 266 रन पर ही ऑलआउट हो गई. ईश्वरन के आउट होते ही ईस्ट जोन की पारी लड़खड़ा गई. 161 रन पर टीम का एक भी विकेट नहीं गिरा था और अगले 105 रन बनाते बनाते पूरी टीम निपट गई. सेंट्रल जोन की ओर से हर्ष दुबे ने चार विकेट झटके, जबकि तेज गेंदबाज आर्यन पांडे और यश ठाकुर ने तीन-तीन विकेट हासिल किए.