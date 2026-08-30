श्रीलंका से छिन जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी! होगा टूर्नामेंट से बाहर, भारत होगा महिलाओं का टूर्नामेंट

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Viplove Kumar
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श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिन सकती है. बोर्ड में बढ़ रहे राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से ऐसा फैसला लिया जा सकता है. भारत इसकी मेजबानी हासिल करने की रेस में सबसे आगे है.
श्रीलंका से छिन सकती है महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी

नई दिल्ली. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अगले साल श्रीलंका में किया जाना है. इसकी मेजबानी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. फरवरी 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी गंवानी पड़ सकती है. क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट (SLC) के प्रशासन में लगातार हो रहे राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है. इसी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल श्रीलंका से टूर्नामेंट की मेजबानी वापस ले सकता है. अगर ऐसा होता है तो इस टूर्नामेंट को भारत में कराया जा सकता है.

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के आईसीसी एक बार सस्पेंड कर चुका है और अब फिर से उनके ऊपर ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है. आईसीसी की नीति इस बात को लेकर हमेशा से ही साफ रही है कि सदस्य देशों के क्रिकेट प्रशासन में सरकारी या राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. इस बात से आईसीसी किस कदर नाराज है ये हालिया मीटिंग में पता चल गया. बोर्ड बैठकों से श्रीलंका क्रिकेट के प्रतिनिधियों को भी बाहर रखा गया था. श्रीलंकाई सरकार ने चुने हुए क्रिकेट बोर्ड को हटाकर संवैधानिक और प्रशासनिक बदलावों की निगरानी के लिए एक राजनीतिक ‘ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी’ नियुक्त कर दी है. ये आईसीसी के नियमों के खिलाफ है.

इन सबको देखते हुए ऐसा तय माना जा रहा है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिन सकती है. ऐसी स्थिति में टूर्नामेंट को तय समय पर कराने के लिए इसकी मेजबानी को बीसीसीआई को दिया जा सकता है. रिपोर्ट के अनुसार भारत इस टूर्नामेंट की मेजबानी का प्रबल दावेदार है. आईसीसी की अक्टूबर में होने वाली आगामी बोर्ड बैठक में नए मेजबान देश की आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है.

मेजबानी गंवाने से श्रीलंका को बड़ा नुकसान

आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी अगर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के हाथ से गई तो उसे नुकसान होगा. अगर इस मेगा टूर्नामेंट की मेजबानी बोर्ड के हाथ से गई तो सबसे बड़ा असर श्रीलंका की टीम पर पड़ेगा. छह टीमों को टूर्नामेंट में मेजबान होने की वजह से जगह मिली थी. बाकी पांच टीमों का फैसला आईसीसी की रैंकिंग से हुआ था. इस समय श्रीलंका सातवें नंबर पर है और उससे मेजबानी छिनी तो वो बाहर हो जाएगा. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका उससे ऊपर हैं. वेस्टइंडीज छठे स्थान पर है और वो श्रीलंका को बाहर कर टूर्नामेंट में शामिल हो जाएगा.

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Viplove Kumar
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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।