Shamli Encounter: अंकित बालियान हत्याकांड के 2 शूटर पुलिस एनकाउंटर में ढेर, बाकी आरोपियों की तलाश जारी

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Amit Upadhyay
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Ankit Baliyan Murder Case Update: यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान मर्डर के 2 आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गए। यूपी पुलिस और एसटीएफ के लिए यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड के बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
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अंकित बालियान का मर्डर करने वाले 2 शूटर्स को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है।

Ankit Baliyan Murder Case Encounter: हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या मामले में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और एसटीएफ ने इस हत्याकांड में शामिल दो शूटर्स को शामली में एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस ने जांच में 4 हमलावरों की पहचान की थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड की जांच में अब तक 6 लोगों की भूमिका सामने आई है। इनमें 4 शूटर हैं, जबकि दो अन्य लोगों पर रेकी करने का आरोप है। अब पुलिस बाकी आरोपियों तक पहुंचने में जुटी हुई है।

4 शूटर्स ने दिया था वारदात को अंजाम

जांच में सामने आया है कि अंकित बालियान की हत्या के लिए चार शूटर पहुंचे थे। इन हमलावरों की पहचान वारदात के बाद घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिए की गई। पुलिस जांच के अनुसार शूटर हरियाणा के हिसार और रोहतक से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनमें से एक आरोपी के खिलाफ पहले से हत्या का मामला दर्ज होने और जेल जाने की जानकारी सामने आई थी। अन्य आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी पड़ताल हो रही है। CCTV फुटेज से पहचान सामने आने के बाद हरियाणा पुलिस ने संदिग्धों के घरों और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर दबिश दी। पुलिस की बढ़ती कार्रवाई के बीच आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए और ठिकाने बदलकर फरार हो गए। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने उनकी तलाश तेज कर दी।


कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैट की भी जांच

पुलिस ने हत्या की वजह और पूरी साजिश की कड़ियों को जोड़ने के लिए अंकित बालियान की कॉल डिटेल और व्हाट्सएप मैसेजिंग हिस्ट्री को भी खंगाला। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही थीं कि हत्या से पहले किन लोगों से संपर्क हुआ था और वारदात की योजना बनाने में किस-किस ने मदद की। जांच का एक अहम हिस्सा उन दो मददगारों की भूमिका भी है, जिन पर रेकी और अन्य तरह की सहायता उपलब्ध कराने का संदेह है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों ने शूटरों को किस तरह मदद पहुंचाई और हत्या की योजना किस स्तर पर तैयार की गई थी।

पुलिस की 8 टीमें कर रही थीं आरोपियों की तलाश

अंकित बालियान हत्याकांड को सुलझाने के लिए मेरठ जोन के सात जिलों के पुलिस अधिकारियों की आठ टीमें लगाई गई थीं। जांच का दायरा शामली से बाहर हरियाणा और दिल्ली तक बढ़ाया गया था। पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। इससे पहले मेरठ जोन के ADG भानु भास्कर ने शामली पहुंचकर अधिकारियों के साथ करीब दो घंटे तक बैठक की थी। उन्होंने जांच की प्रगति की समीक्षा करते हुए संकेत दिया था कि पुलिस आरोपियों और वारदात में इस्तेमाल हथियारों तक पहुंचने के करीब है।

दो शूटरों के एनकाउंटर के बाद जांच हुई तेज

अब सुमित और मोहित के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद हत्याकांड की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस के सामने अगली चुनौती बाकी शूटरों और उन लोगों तक पहुंचने की है, जिन्होंने वारदात की रेकी की थी। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि अंकित बालियान की हत्या के पीछे असली वजह क्या थी, साजिश किसने रची और हमलावरों को किसने निर्देश दिए। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई और जांच जारी है। दो शूटरों के एनकाउंटर से मामले की कई अहम कड़ियां सामने आने की उम्मीद है, लेकिन हत्याकांड की पूरी तस्वीर बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही साफ होगी।