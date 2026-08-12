India vs Sri Lanka Test: 3 साल बाद लौटा खूंखार बैटर, श्रीलंका ने चुने 16 खतरनाक खिलाड़ी, टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट टीम का ऐलान

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Viplove Kumar
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Sri Lanka announce squad: 12 अगस्त, बुधवार को 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया. टीम की कप्तानी धनंजय डी सिल्वा करते नजर आएंगे. कामिंदु मेंडिस को उपकप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है. दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट गॉले में खेला जाएगा.
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भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान

नई दिल्ली. भारतीय टीम के खिलाफ खेली जाने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले के लिए मेजबान श्रीलंका ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है.15 अगस्त को पहला टेस्ट मैच खेला जाना है. सीरीज शुरु होने से तीन दिन पहले 12 अगस्त, बुधवार को 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया. टीम की कप्तानी धनंजय डी सिल्वा करते नजर आएंगे. कामिंदु मेंडिस को उपकप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है. दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट गॉले में खेला जाएगा.

लंबे समय से टेस्ट टीम से बाहर चल रहे श्रीलंका के विकेटकीपर-बल्लेबाज निरोशन डिकवेला की वापसी होने जा रही है. उन्होंने आखिरी बार 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था. आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जा रही अहम सीरीज में चयनकर्ताओं ने इस अनुभवी खिलाड़ी को चुना है. भारत के खिलाफ इस अहम सीरीज में सिर्फ सीनियर खिलाड़ी ही नहीं बल्कि युवाओ को भी चुना गया है. घरेलू क्रिकेट में दमदार खेल दिखाने वाले बल्लेबाज पसिंदु सूरियाबंदर को पहली बार टीम में शामिल किया गया है. भारत के खिलाफ उनको टेस्ट डेब्यू का मौका मिल सकता है. एक और युवा पर चयनकर्ताओं ने दांव लगाया है. दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर केशारा नुवंथा भी पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है. भारतीय टीम के खिलाफ स्पिनर अटैक को और दमदार बनाने के लिए उनको टेस्ट डेब्यू कराया जा सकता है.

दिलशान मदुशंका की भी वापसी

सबसे ज्यादा चर्चा टीम में चुने जाने से पहले जिस एक खिलाड़ी की हो रही थी उसकी वापसी हो गई है. हम बात कर रहे हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका की. साल 2023 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना एकमात्र टेस्ट खेला था. उनकी वापसी से श्रीलंका टीम की तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिलेगी.

श्रीलंका की 16 सदस्यीय टीम

धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), लाहिरू उदाना, निशान मदुश्का, कामिंदु मेंडिस, दिनेश चांदीमल, पसिंदु सूरियाबंदर, सोनल दिनूषा, निरोशन डिकवेला, रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशारा नुवंथा, मिलान रत्नायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, विश्वा फर्नांडो और दिलशान मदुशंका।