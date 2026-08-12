Sutak Kaal 12 August 2026: क्या होता है सूर्य ग्रहण का सूतककाल? कब से शुरू और खत्म होगा, ये सावधानियां रखना जरूरी

Aaj Kab Lagega Surya Grahan Ka Sutak Kaal: आज सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ऐसे में ये तो सबको पता है कि ग्रहण से पहले सूतककाल लगता है लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि होता क्या है, तो आइए जानते हैं.

Surya Grahan 2026 | Sutak Kaal Kya Hota Hai: हिंदू धार्मिक परंपराओं में सूर्य ग्रहण को विशेष घटना माना जाता है. मान्यता है कि ग्रहण शुरू होने से कुछ घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है. हालांकि, हर ग्रहण के दौरान सभी जगह सूतक के नियम लागू हों, ऐसा जरूरी नहीं है. 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां इसके सूतक काल को मान्य नहीं माना जाएगा.

सूतक काल क्या होता है?

सूतक काल को ग्रहण से पहले का वो समय माना जाता है, जिसमें कुछ धार्मिक कार्यों और खान-पान से जुड़े नियमों का पालन करने की परंपरा है. आमतौर पर सूर्य ग्रहण के लिए ये अवधि ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले मानी जाती है और ग्रहण समाप्त होने के साथ खत्म हो जाती है.

भारत में क्यों नहीं लागू होंगे सूतक के नियम?

किसी स्थान पर ग्रहण दिखाई नहीं देने की स्थिति में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वहां सूतक काल प्रभावी नहीं माना जाता. चूंकि 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत से नजर नहीं आएगा, इसलिए भारत में मंदिरों के कपाट बंद करने या पूजा-पाठ रोकने जैसी परंपराएं लागू नहीं होंगी.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण और सूतक के समय कुछ सावधानियां बरतने की परंपरा रही है. इनमें पूजा की कुछ गतिविधियों से दूरी रखना, ग्रहण के दौरान भोजन न करना और भोजन को सुरक्षित रखने के लिए उसमें तुलसी की पत्तियां रखना शामिल है.

गर्भवती महिलाओं को लेकर क्या मान्यता है?

परंपरागत मान्यताओं में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर के अंदर रहने, ग्रहण को सीधे न देखने और चाकू-कैंची जैसी नुकीली वस्तुओं के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी जाती है. ये धार्मिक मान्यताएं हैं, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नियम नहीं.

परंपरा में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए सूतक के कठोर नियमों में छूट मानी जाती है. वैसे भी, भारत में 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण यहां इन धार्मिक पाबंदियों को लागू नहीं माना जाएगा.