वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान में कप्तानी पर बवाल! शाहीन अफरीदी बोले- मैं हूं वनडे कैप्टन, बाबर आजम पर तोड़ी चुप्पी

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Viplove Kumar
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पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और मौजूदा वनडे कप्तान ने बाबर आजम को टीम की कमान दिए जाने की खबर पर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने कहा है कि फिलहाल वही पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान हैं.
Shaheen Afridi breaks silence on Babar Azam
शाहीन अफरीदी और बाबर आजम

नई दिल्ली.पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बार फिर से बवाल मच गया है. हाल ही में टेस्ट टीम का कप्तान बाबर आजम को दोबारा बनाया गया है. अब उनको आईसीसी वर्ल्ड कप से पहले वनडे टीम का कप्तान बनाए जाने की खबर सामने आ रही है. इसे लेकर तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और मौजूदा कप्तान ने चुप्पी तोड़ी. उन्होंने कहा है कि फिलहाल वही पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान हैं.

पाकिस्तान में क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया जाना और बिना किसी कारण यूं ही हटाया जाना बहुत आम बात है. टी20 टीम की कप्तानी से बिना किसी गलती के शाहीन अफरीदी को हटा दिया गया था. अब उनकी वनडे कप्तानी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. नेशनल चैंपियंस कप 2026 से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन से कप्तानी को लेकर सवाल पूछा गया. बाबर आजम का नाम लिए बिना ही उन्होंने जवाब देते हुए कहा, “फिलहाल मैं कप्तान हूं.”

बाबर आजम के पास टेस्ट टीम की कमान

कुछ महीने पहले ही बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ी थी. सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए इसके बारे में जानकारी दी थी. अब उनको चयनकर्ताओं ने फिर टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचो की सीरीज का पहला मैच हारने के बाद उन्होंने वापसी करते हुए बराबरी हासिल की. टेस्ट सीरीज से ठीक पहले पीसीबी ने शान मसूद की जगह बाबर को यह जिम्मेदारी दी थी. अब बात करें शाहीन की तो उनको अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान की वनडे टीम का कप्तान बनाया गया था. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ग्रुप स्टेज से पाकिस्तान के बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान से वनडे कप्तानी की जिम्मेदारी ले ली थी.

पहले भी बदली जा चुकी है कप्तानी

शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं. दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते हैं. इसके पीछे की वजह कप्तानी की अदला-बदली बताई जाती है. टी20 विश्व कप 2024 से पहले बाबर अचानक से शाहीन की जगह पर दोबारा पाकिस्तान की टी20 टीम का कप्तान बनाया गया था. शाहीन ने इसे लेकर कई मौकों पर नाराजगी हाजिर की थी.

वनडे में शाहीन का कप्तानी रिकॉर्ड

पाकिस्तान के वनडे टीम की कमान सौंपे जाने के बाद शाहीन की कप्तानी में 11 मुकाबला खेला है. इसमें टीम को 7 मैच में जीत मिली है. बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान को शर्मनाक हार मिली. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर पर खेलते हुए सीरीज जीती. विरोधी टीम में कोई भी बड़ा खिलाड़ी शामिल नहीं था. लिहाजा इस जीत को जानकार उतना महत्व नहीं देते.