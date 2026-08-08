साई सुदर्शन टेस्ट सीरीज से बाहर! 2 चेन्नई सुपर किंग्स से स्टार बैटर रेस में, कौन मारेगा बाजी

श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बल्लेबाज साई सुदर्शन के बाहर होने की खबर है. उनको लगी पैर की चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है. उनकी जगह पर चयनकर्ता सरफराज खान या शेख रसीद को चुन सकते हैं.

नई दिल्ली. भारतीय टीम के लिए श्रीलंका टेस्ट सीरीज को जितना अहम माना जा रहा है मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी होती जा रही है. पहले अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए. अब टीम के अहम सदस्य और बल्लेबाजी की मजबूत कड़ी साई सुदर्शन भी नहीं खेल पाएंगे.दो टेस्ट मैचों की सीरीज से 24 साल का बैटर पैर के अंगूठे की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाया. उम्मीद थी कि वो दूसरे मुकाबले में खेलने उतरेंगे लेकिन अब उनके सीरीज से ही बाहर होने की खबर आ रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि साई की जगह कौन लेगा.

चयनकर्ताओं ने जब साई सुदर्शन को श्रीलंका दौरे पर होने वाली टेस्ट सीरीज की टीम में चुना था तो फिटनेस की समस्या बनी हुई थी. उनके फिट होने की कंडीशन में ही टीम में जगह मिलने की बात कही गई थी. साई सुदर्शन को 28 जुलाई को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था. मुख्य चयनकर्ता की अध्यक्षता वाली टीम ने उनका सलेक्शन फिटनेस पास करने की सूरत में किया था मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई की मेडिकल टीम उन्हें श्रीलंका दौरे पर जाने के लिए फिटनेस क्लीयरेंस नहीं दिया है.

सरफराज को मिलेगा मौका? शेख रशीद भी रेस में

साई सुदर्शन भारत की तरफ से पिछले कुछ मुकाबलों में टेस्ट में नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं. हालांकि उनके ना होने पर ये जिम्मेदारी किसी और बैटर को दी जा सकती है. अगर चयनकर्ताओं ने प्रदर्शन और अनुभव ेक आधार पर खिलाड़ी का सलेक्शन किया तो सरफराज खान को मौका मिलना तय है. हालांकि चयन समिति ने पिछले कुछ महीने से घरेलू क्रिकेट में अच्छा करने के बाद भी उनके नाम पर विचार नहीं किया है. भारत की तरफ से खेलते हुए भी सरफराज का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था. मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शर्मा का करीबी होने की वजह से सरफराज के टीम इंडिया के दरवाजे बंद हैं. उनके ऊपर ड्रेसिंग रूम की बातों को लीक करने का आरोप भी लगा था. हालांकि ये बातें आधिकारिक नहीं है लेकिन उस आरोप के बाद से ही सरफराज अच्छा करने के बाद भी टेस्ट टीम से बाहर हैं. उन्होंने डेब्यू मैच की दोनों पारी में फिफ्टी जमाया था. 6 टेस्ट में उनके नाम 371 रन हैं जिसमें 150 रन की बेमिसाल पार भी शामिल है.

सरफराज खान के साथ ही आंध्र प्रदेश के युवा बल्लेबाज शेख रशीद का नाम भी साई की जगह चुने जाने वाले बैटर की लिस्ट में शामिल है. 21 साल के शेख रशीद ने 2025 IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पांच मुकाबले खेले थे. उनके नाम की चर्चा इसलिए भी की जा रही है क्योंकि उन्हें रविवार को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया. कुछ महीने पहले ही वो इंडिया ए की टीम में श्रीलंका दौरे पर गए थे. उन्होंने गॉल में खेले गए दो अनौपचारिक टेस्ट के पहले मुकाबले में 63 और 20 रन बनाए. वहीं दसरे मुकाबले में 45 रन की पारी खेली थी.