Nuh News: नूंह में दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया 11 वर्षीय बच्चा डूबा

सूचना पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर करीब दो घंटे बाद शव को बाहर निकाला, लेकिन दमकल व डायल-112 के पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी।

प्रशासन की अपील, बच्चों को बरसात या सामान्य दिनों में भी तालाबों व अन्य गहरे जलाशयों के पास अकेले जाने से रोके

Nuh News, (आज समाज), नंूह: हरियाणा के नूंह में एक 11 वर्षीय बच्चे की तालाब में डूबने से मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। घटना जिले के गांव बडेड के लठमारबास के पास स्थित तालाब की है। बच्चों दोस्तों के साथ तालाब में नहाने के लिए गया था। मृतक की पहचान गांव बुबलहेड़ी निवासी 11 वर्षीय अदनान पुत्र अली जान के रूप में हुई। प्रशासन और विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि बरसात के दिनों में बच्चों को तालाब, जोहड़ और नहरों के पास न भेजें, क्योंकि गहराई का अंदाजा न होने के कारण हादसों की संभावना बढ़ जाती है।

गोताखोरों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला शव

ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल की छुट्टी होने के कारण शनिवार को अदनान अपने साथी बच्चों के साथ तालाब के पास खेलने और नहाने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। साथ गए बच्चों ने तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी।

सूचना मिलने पर स्थानीय गोताखोर साहिल, सरपंच अशफाक और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद अदनान के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। दमकल और डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी।

सरपंच की अपील, बच्चों को तालाबों के पास अकेले न जाने दें

स्थानीय गोताखोर साहिल ने बताया कि उन्हें फोन पर सूचना मिली थी कि एक बच्चा तालाब में डूब गया है। वे दौड़कर मौके पर पहुंचे और तालाब में उतरकर खोजबीन शुरू की, लेकिन जब तक अदनान मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरपंच अशफाक ने ग्रामीणों से अपील की है कि बरसाती मौसम में तालाबों में पानी अधिक और गहरा होता है, इसलिए बच्चों को ऐसी जगहों पर अकेले न जाने दें।

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