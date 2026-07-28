Rinku Singh Priya Saroj Wedding: कब और कहां होगी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी, जानें यहां

Rinku Singh Priya Saroj Wedding: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की शादी नवंबर-दिसंबर में लखनऊ या बनारस में हो सकती है. प्रिया ने बताया कि अलग से रिसेप्शन नहीं होगा, सभी मेहमान शादी में ही शामिल होंगे.

Rinku Singh Priya Saroj Wedding: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की शादी का इंतजार कर रहे फैंस के लिए नई जानकारी सामने आई है. प्रिया सरोज ने पहली बार अपनी शादी की तैयारियों, वेडिंग वेन्यू और समारोह को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि शादी को पारिवारिक और पारंपरिक अंदाज में आयोजित करने की योजना है. खास बात ये है कि शादी के बाद अलग से रिसेप्शन रखने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है. इसके बजाय परिवार और करीबी लोगों को सीधे शादी समारोह में ही आमंत्रित किया जाएगा. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शादी की तारीख और जगह को लेकर परिवार के बीच लगातार चर्चा चल रही है.

कहां होगी रिंकू-प्रिया की शादी?

रिंकू सिंह की मंगेतर और सांसद प्रिया सरोज ने बताया कि उनकी इच्छा अपने गांव वाले घर से शादी करने की थी, क्योंकि उनके परिवार की लगभग सभी शादियां वहीं से हुई हैं. बचपन से उन्होंने अपने घर में होने वाले पारंपरिक शादी समारोह देखे हैं, इसलिए उनका मन भी उसी माहौल में शादी करने का था. हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं दिख रहा है.

उन्होंने बताया कि शादी के लिए फिलहाल दो शहरों पर विचार किया जा रहा है- वाराणसी (बनारस) और लखनऊ. प्रिया के अनुसार, उनका घर बनारस से करीब एक घंटे की दूरी पर है, जबकि लखनऊ लगभग चार घंटे दूर पड़ता है. फिर भी संभावना ज्यादा है कि शादी का आयोजन लखनऊ में किया जाए.

रिसेप्शन नहीं होगा

प्रिया सरोज ने ये भी साफ किया कि फिलहाल शादी के बाद अलग से रिसेप्शन आयोजित करने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि परिवार चाहता है कि सभी रिश्तेदार, दोस्त और करीबी लोग सीधे शादी समारोह में ही शामिल हों. इसी वजह से शादी के कार्यक्रम को ही इस तरह आयोजित किया जाएगा कि सभी मेहमान उसी में शामिल हो सकें.

कब होगी रिंकू-प्रिया की शादी?

शादी की तारीख को लेकर भी प्रिया सरोज ने अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि परिवार नवंबर या दिसंबर के महीने में शुभ मुहूर्त तलाश रहा है. दिवाली के बाद विवाह के लिए अच्छे मुहूर्त मिलने की संभावना है, इसलिए उसी समय शादी होने की उम्मीद है.

जानकारी के मुताबिक, रिंकू सिंह और प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शादी के बंधन में बंध सकते हैं, ताकि चुनावी व्यस्तताओं के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो. हालांकि, अंतिम तारीख परिवार शुभ मुहूर्त और आपसी सहमति के बाद ही तय करेगा.