15 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल, लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए

By
Viplove Kumar
-
0
7
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार दोपहर 15 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया. इस फेरबदल में दो DG रैंक, छह ADG रैंक, पांच IG रैंक और दो SP रैंक के अधिकारी शामिल हैं.
up ips officer transfer
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 15 IPS अधिकारियों का तबादला

नई दिल्ली. दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक का मामला उठाते हुए छात्र आंदोलन करने पहुंचे थे. इसका असर देशभर के राज्यों में भी देखने को मिला. अब इस आंदोलन के खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार दोपहर 15 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया. इस फेरबदल में दो DG रैंक, छह ADG रैंक, पांच IG रैंक और दो SP रैंक के अधिकारी शामिल हैं. सबसे अहम बदलाव लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नरों के पद पर हुआ है.

लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर को DG (इंटेलिजेंस) बनाया गया है. उनकी जगह ADG (सिक्योरिटी) तरुण गाबा नये लखनऊ पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं. वाराणसी जोन के ADG पीयूष मोरडिया को प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रयागराज पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार को मुरादाबाद स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (PTS) का IG बनाया गया है.

CM योगी नाराज थे?

सूत्रों के अनुसार, 25 जुलाई को नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज थे. इसी घटना के बाद यह बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है. होम डिपार्टमेंट के सचिव और IPS अधिकारी मोहित गुप्ता को एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन का IG बनाया गया है. महाकुंभ के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के राजकीय स्नान कार्यक्रम को लेकर गुप्ता विवादों में रहे थे. लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर

कौन हैं तरुण गाबा?

तरुण गाबा 2001 बैच के IPS अधिकारी हैं. चंडीगढ़ मूल के गाबा ने करियर की शुरुआत सेंट्रल डेपुटेशन पर की. 2020 में यूपी कैडर में वापसी के बाद उन्होंने CBI में काम किया और राकेश अस्थाना से जुड़ी जांच की अगुवाई की. उन्होंने IG (विजिलेंस) समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है. पहले प्रयागराज पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं.

1995 बैच के IPS अधिकारी मुथा अशोक जैन को हाल ही में ADG से DG रैंक पर पदोन्नति मिली थी. अब उन्हें DG (फायर सर्विसेज) बनाया गया है. वे अगले महीने 31 तारीख को रिटायर होने वाले हैं. आंध्र प्रदेश के गुंटूर मूल के जैन ने IIM लखनऊ से MBA किया है. उन्होंने NCB में DDG के रूप में काम करते हुए सुशांत सिंह राजपूत और मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की जांच की थी.

भगवान स्वरूप श्रीवास्तव क्यों हटाए गए?

लंबे समय से एडीजी (इंटेलिजेंस) के पद पर तैनात भगवान स्वरूप श्रीवास्तव का तबादला कर उन्हें एडीजी (टेक्निकल सर्विसेज) बनाया गया है. सूत्रों के मुताबिक हाल में छात्र आंदोलनों के दौरान खुफिया तंत्र से पर्याप्त और समय पर इनपुट नहीं मिलने पर सरकार असंतुष्ट थी. इसी वजह से उन्हें इंटेलिजेंस विंग से हटाया गया.

अमरेंद्र कुमार सेंगर को क्यों बदला गया?

1995 बैच के आईपीएस अधिकारी अमरेंद्र कुमार सेंगर को लखनऊ पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर डीजी (इंटेलिजेंस) बनाया गया है. इसके साथ ही उन्हें सिक्योरिटी मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. सरकार ने राजधानी में नई पुलिस नेतृत्व व्यवस्था लागू करने के तहत यह बदलाव किया है.

इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी क्यों मिली?

नवीन अरोड़ा

1997 बैच के आईपीएस अधिकारी नवीन अरोड़ा को वाराणसी जोन का एडीजी नियुक्त किया गया है. वे पहले एडीजी (टेक्निकल सर्विसेज) थे. उन्हें सक्रिय और प्रभावी अधिकारी माना जाता है तथा वे पहले लखनऊ में संयुक्त पुलिस आयुक्त भी रह चुके हैं.

पीयूष मोर्डिया

1998 बैच के आईपीएस अधिकारी पीयूष मोर्डिया को प्रयागराज पुलिस कमिश्नर बनाया गया है. सरकार उन्हें एक भरोसेमंद और कुशल अधिकारी मानती है, इसलिए उन्हें प्रयागराज जैसे संवेदनशील कमिश्नरेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

राम कुमार

1995 बैच के आईपीएस अधिकारी राम कुमार को एडीजी (लॉजिस्टिक्स) से हटाकर गोरखपुर जोन का एडीजी बनाया गया है. उन्हें सरकार का विश्वसनीय अधिकारी माना जाता है और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है.

धर्मवीर

पिछले छह वर्षों से होमगार्ड विभाग में तैनात रहे धर्मवीर को अब प्रयागराज स्थित पीएसी ईस्टर्न जोन का आईजी नियुक्त किया गया है. यह पद लंबे समय से खाली था, जिसे अब भर दिया गया है.