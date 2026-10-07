रवींद्र जडेजा लेंगे अजीत अगरकर की जगह ? दिखाई दिलचस्पी, BCCI से पूछा क्या है चयनकर्ता बनने का प्रोसेस

BCCI ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर मुख्य चयनकर्ता के खाली पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए. इस पोस्ट पर रवींद्र जडेजा ने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए पद के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूछ ली.

नई दिल्ली. कहां तो मुख्य चयनकर्ता भारतीय टीम के लिए आईसीसी वनडे वर्ल्ड की टीम बनाने में लगे थे. पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को मेगा टूर्नामेंट से बाहर करने की तैयारी में थे. अब चीफ सलेक्टर की ही छुट्टी हो गई. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ने अजीत अगरकर का कार्यकाल आगे ना बढ़ाने का फैसला लिया.

तीन साल से अधिक समय तक भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता की जिम्मेदारी निभाने के बाद अब औपचारिक रूप से अपना कार्यकाल समाप्त कर दिया है. पूर्व तेज गेंदबाज के पद से हटने के बाद इस पद को संभालने के लिए कई नामों की चर्चा चल रही है. BCCI ने नए मुख्य चयनकर्ता के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की.

🚨BCCI invites applications for one position on the Men’s Selection Committee Details ▶️ https://t.co/9POlKGpzrt — BCCI (@BCCI) October 6, 2026



इन सबके बीच पूर्व भारतीय विकेटकीपर पार्थिव पटेल के अजीत अगरकर की जगह लेने की बात चल रही है. मीडिया रिपोर्ट में प्रज्ञान ओझा को भी उनकी जगह इस जिम्मेदारी को दिए जाने की खबर है. इस बीच टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा चयनकर्ता बनने को लेकर रूचि दिखाई है. बीसीसीआई के इस पद के लिए निकाले गए आवेदन पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी. जडेजा का नाम मजाकिया अंदाज में सामने आया. BCCI ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर मुख्य चयनकर्ता के खाली पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए. इस पोस्ट पर रवींद्र जडेजा ने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए पद के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूछ ली.

जडेजा ने BCCI की पोस्ट पर लिखा, “क्या प्रक्रिया है?”

जडेजा का यह जवाब साफ तौर पर मजाक में था, लेकिन अगरकर के उत्तराधिकारी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच इसने माहौल को थोड़ा हल्का जरूर कर दिया.

क्या जडेजा बन सकते हैं चयनकर्ता ?

जडेजा को लेकर ये बात सामने आ रही है कि वो चयनकर्ता बनना चाहते हैं. इसे लेकर BCCI के मौजूदा नियमों की बात करें तो उसके मुताबिक, हितों के टकराव (Conflict of Interest) से जुड़े नियमों के तहत कोई एक्टिव क्रिकेटर प्रशासनिक या चयन समिति के किसी पद पर नहीं रह सकता. मुख्य चयनकर्ता के पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का सभी तरह के क्रिकेट से कम से कम पांच साल पहले संन्यास लेना जरूरी है. इसके अलावा उसके पास पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव भी होना चाहिए.