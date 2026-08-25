भारत WTC फाइनल की रेस में पीछे, राहुल द्रविड़ की चेतावनी, न्यूजीलैंड में खलेगी विराट, रोहित और पुजारा की कमी खलेगी

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Viplove Kumar
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भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने साफ कहा है कि न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेलते हुए टीम इंडिया को सीनियर खिलाड़ियों की कमी खलेगी. उन्होंने कहा कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको न्यूजीलैंड में टेस्ट खेलने का अनुभव नहीं.
Ajinkya Rahane and rahul dravid
भारत का न्यूजीलैंड दौरा मुश्किल साबित होगा, खलेगी सीनियर खिलाड़ियों की कमी

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की कोशिश में जुटी है. टीम इस समय श्रीलंका में दो टेस्ट मैचों की सीरीज में खेल रही है. इसके बाद भारत को न्यूजीलैंड के दौरे पर साल के अंत में टेस्ट सीरीज में खेलना है. इसे लेकर पूर्व भारतीय मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने बात की है. उनका साफ कहना था कि जिस तरह से इस समय टीम खेल रही है ये काफी नहीं होने वाला. उनका कहना था विदेशी धरती पर खेलने के लिए जिन अनुभवी खिलाड़ियों की जरूरत होगी वो अब टीम के साथ नहीं हैं. चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, अजिक्य रहाणे और विराट कोहली के बिना टीम को जीत हासिल करना बहुत मुश्किल होगा.

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में इस समय भारतीय टीम 5वें नंबर पर है. गौतम गंभीर की कोचिंग में खेल रही टीम का टेस्ट में प्रदर्शन अब तक बेहद शर्मनाक रहा है. घर पर खेलते हुए टीम को विदेशी टीमों से क्लीन स्वीप का सामना करन पड़ा. द्रविड़ ने साफ कहा कि शुभमन गिल की कप्तानी में पहली बार टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) खेल रही टीम फाइनल की दौड़ में पिछड़ चुकी है. श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में मिली जीत के बाद भी भारत का फाइनल में पहुंचना मुश्किल ही लग रहा है.

द्रविड़ के मुताबिक, न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके घर पर टेस्ट सीरीज में खेलना भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी. ऐसे में जबकि इस टीम में ज्यादातर युवा खिलाड़ी भरे हैं. इन खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड में पहले खेलने का अनुभव नहीं है. उनकी परिस्थितियों में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है.न्यूजीलैंड में खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है. अपने घर की परिस्थितियों में खेलते हुए उनकी टीम बेहद मजबूत है. यह बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि कई युवा खिलाड़ियों ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक न्यूजीलैंड में टेस्ट नहीं खेला है.

WTC पॉइंट्स टेबल में कहां है भारत?

अगर हम इस समय WTC पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो भारत पांचवें स्थान पर है. कोलंबो टेस्ट टीम को श्रीलंका के खिलाफ जीत मिलती है तो वो बांग्लादेश को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी. शुभमन गिल को श्रीलंका में खेलने के बाद न्यूजीलैंड में ही टेस्ट खेलना है. भारत 57.57 के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ उतर सकती है. इस समय न्यूजीलैंड की टीम के जीत का प्रतिशत 72.22 है और वो अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है.

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Viplove Kumar
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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।