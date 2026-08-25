Onam 2026: जानें केरल के सबसे बड़े त्योहार ओणम की कहानी

10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में महाबली की वापसी, फूलों की रंगोली, ओणम सद्या और पारंपरिक उत्सव खास आकर्षण होते हैं।

इस उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण दिन कहलाता है थिरुवोणम

Onam 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: ओणम को केरल का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार माना जाता है। यह पर्व सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि केरल की संस्कृति, परंपरा और सामूहिक उत्सव की पहचान भी है। ओणम को फसल, समृद्धि, खुशहाली और नई शुरूआत से जोड़कर देखा जाता है।

साल 2026 में 10 दिवसीय ओणम उत्सव की शुरूआत 16 अगस्त से हो चुकी है। इस उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण दिन थिरुवोणम कहलाता है, जो इस साल 26 अगस्त 2026, बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन केरल में घरों से लेकर बाजारों और मंदिरों तक उत्सव का खास माहौल देखने को मिलता है।

क्या है थिरुवोणम?

थिरुवोणम ओणम उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य दिन माना जाता है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार, मान्यता है कि इसी दिन केरल के प्रिय राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं। इसलिए लोग अपने घरों को सजाते हैं, पारंपरिक पकवान बनाते हैं और राजा महाबली के स्वागत की तैयारी करते हैं।

राजा महाबली से जुड़ी है ओणम की कहानी

ओणम की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक मान्यता राजा महाबली से जुड़ी है। कहा जाता है कि महाबली एक न्यायप्रिय और प्रजा का ख्याल रखने वाले राजा थे। उनके शासन में लोग खुशहाल जीवन जीते थे और राज्य में किसी तरह का भेदभाव नहीं था। महाबली की बढ़ती लोकप्रियता और शक्ति को देखकर देवताओं को चिंता होने लगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा महाबली से तीन पग भूमि दान में मांगी।

महाबली ने वामन देव की मांग स्वीकार की

महाबली ने वामन देव की मांग स्वीकार कर ली। इसके बाद वामन देव ने विराट रूप धारण किया। दो पग में उन्होंने धरती और आकाश नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया। मान्यता है कि महाबली की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दी। इसी वजह से ओणम के दौरान महाबली के स्वागत की परंपरा है।

घर के आंगन में बनाई जाती है फूलों की रंगोली

ओणम की सबसे खूबसूरत परंपराओं में से एक पूकलम है। इसमें अलग-अलग रंगों के फूलों से घर के आंगन में आकर्षक डिजाइन बनाए जाते हैं। 10 दिनों के दौरान पूकलम को धीरे-धीरे बड़ा और सुंदर बनाया जाता है। थिरुवोणम के दिन इसे विशेष रूप से सजाया जाता है। माना जाता है कि फूलों की यह सजावट राजा महाबली के स्वागत के लिए की जाती है।

ओणम साध्या है खास आकर्षण

थिरुवोणम के दिन बनने वाला पारंपरिक भोजन ओणम साध्या भी इस त्योहार की खास पहचान है। केले के पत्ते पर परोसे जाने वाले इस भोजन में कई तरह के पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन शामिल होते हैं। साध्या में चावल के साथ सांभर, अवियल, थोरन, ओलन, कूटू करी, पचड़ी, खिचड़ी, अचार, पापड़ और कई तरह की मिठाइयां परोसी जाती हैं।

केरल में दिखती है पारंपरिक संस्कृति की झलक

ओणम के दौरान केरल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पारंपरिक नृत्य, संगीत और लोक कलाओं के जरिए लोग अपनी संस्कृति का उत्सव मनाते हैं। ओणम के दौरान होने वाली वल्लम कली, यानी पारंपरिक नाव दौड़, भी बेहद लोकप्रिय है। सजी हुई लंबी नावों में बड़ी संख्या में लोग एक साथ बैठकर नाव दौड़ में हिस्सा लेते हैं।

समृद्धि और नई शुरूआत का पर्व है ओणम

ओणम को फसल और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। यह ऐसा समय होता है जब किसान अपनी मेहनत के बाद नई फसल और खुशहाली का स्वागत करते हैं। इसलिए इस त्योहार में प्रकृति, कृषि और परिवार तीनों का खास महत्व दिखाई देता है। थिरुवोणम के दिन लोग अपने घरों में सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं।

26 अगस्त को मनाया जाएगा थिरुवोणम

साल 2026 में ओणम उत्सव 16 अगस्त से शुरू हो चुका है और इसका सबसे महत्वपूर्ण दिन थिरुवोणम 26 अगस्त, बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन केरल में घरों की सजावट, पूकलम, पारंपरिक भोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रौनक देखने को मिलेगी।

ओणम की खूबसूरती सिर्फ इसकी पौराणिक कहानी में नहीं, बल्कि उस भावना में भी है जिसमें लोग मिल-जुलकर खुशियां मनाते हैं। महाबली के स्वागत से जुड़ी यह परंपरा आज भी केरल की संस्कृति और पहचान का अहम हिस्सा बनी हुई है।

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