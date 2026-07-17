अगला नंबर आपका…विराट कोहली को चेतावनी! रोहित शर्मा को ODI से बाहर करने के बाद सिलेक्टर्स क्या है प्लान- अश्विन का खुलासा

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को वनडे टीम से बाहर किए जाने की खबर इस समय चर्चा में है. रिपोर्ट की माने तो इंग्लैंड सीरीज का आखिरी मैच के बाद वो रिटायर हो सकते हैं. पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने कहा कि जैसे रोहित के साथ हुआ वैसा ही विराट कोहली के साथ भी किया जा सकता है.

नई दिल्ली. जब से पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को वनडे वर्ल्ड कप की टीम से बाहर किए जाने की खबर सामने आई है और रिपोर्ट बता रहे हैं कि वो संन्यास लेंगे. तब से ही हर तरफ इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है. सभी रोहित शर्मा की ऐसी विदाई पर सवाल उठा रहे हैं. पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने तो एक कदम आगे बढ़कर ये आशंका जताई है कि ऐसा ही विराट कोहली के साथ भी किया जा सकता है.

पूर्व ऑफ स्पिनर अश्विन ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि अगर कोहली आने वाले महीनों में अपनी शानदार फॉर्म बरकरार नहीं रख पाए, तो उन्हें भी रोहित शर्मा जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स में बड़ा दावा किया गया है. खबर है मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने उनको वनडे से बाहर रखने का फैसला किया है. इस पर बीसीसीआई की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

विराट को लेकर क्या बोले अश्विन?

अपने यूट्यूब चैनल पर अश्विन ने कहा,”जिस तरह चीजें आगे बढ़ रही हैं, दुर्भाग्य से विराट कोहली को भी लगातार अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर बने रहना होगा. वह इस समय शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. मैंने विराट को लंबे समय बाद इतने अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी करते देखा है. मैं चाहता हूं कि वह दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप के लिए टीम में रहें. उन्हें लगातार प्रदर्शन करना होगा. रोहित शर्मा भी खराब नहीं खेल रहे थे. उम्मीद करता हूं कि विराट के साथ ऐसी स्थिति न आए.”

रोहित के फैसले पर भी जताई चिंता

अश्विन ने कहा कि टीम सलेक्शन में बदलाव होना सामान्य बात है. चयनकर्ताओं को भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लेने का अधिकार है. लंबे समय तक देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए. उन्होंने कहा, “किसी खिलाड़ी को बाहर करना चयनकर्ता, कप्तान और कोच का अधिकार है. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. जिस खिलाड़ी ने दो दशक तक देश के लिए योगदान दिया हो, उसके साथ सीधे और सम्मानपूर्वक बातचीत होनी चाहिए. उसे यह बताया जाना चाहिए कि आगे की योजना क्या है.”