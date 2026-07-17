रोहित शर्मा का आखिरी वनडे? माता-पिता लंदन पहुंचे, रिपोर्ट सामने आने के बाद से मची खलबली

By
Viplove Kumar
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पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा क्या वाकई इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का आखिरी वनडे मैच खेलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे. एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है. अब उनके माता पिता के लंदन पहुंचने की खबर सामने आ रही है.
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रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की खबरें आ रही है.

नई दिल्ली. इस वक्त क्रिकेट की दुनिया एक खबर के सामने आने से सन्न है. पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले हैं. इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जाने वाले तीसरे और निर्णायक वनडे से पहले उनको लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शर्मा के माता-पिता गुरुनाथ शर्मा और पूर्णिमा शर्मा लंदन पहुंच चुके हैं. रविवार को दोनों लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में मुकाबला देखेंगे.

Crex की रिपोर्ट के अनुसार, रोहित के माता-पिता विशेष रूप से तीसरा वनडे देखने के लिए लंदन पहुंचे हैं. ऐसे में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि यदि यह रोहित का आखिरी वनडे साबित होता है. इस खास मैच में उनका परिवार भावुक पल का गवाह बन सकता है. ये बात अब तक रिपोर्ट के माध्यम से ही सामने आई है. बीसीसीआई ने अब तक यह आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि यह रोहित शर्मा का आखिरी वनडे मैच होगा.

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रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की आई खबर

रोहित के भविष्य पर जारी हैं अटकलें

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चयन समिति 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को अधिक मौके देने की योजना बना रही है. इसी वजह से रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं. इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में रोहित शर्मा अब तक बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं. पहले दो मुकाबलों में उनके बल्ले से 11 और 26 रन निकले हैं.

इंग्लैंड ने बराबर की सीरीज

कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने विराट कोहली (55) और श्रेयस अय्यर (56) के अर्धशतकों की बदौलत 233 रन बनाए थे. जवाब में जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर इंग्लैंड को चार विकेट से जीत दिलाई. तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है. लॉर्ड्स में खेले जाने वाले आखिरी मुकाबले से सीरीज के विजेता का फैसला होगा.

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